EUA: perdas não realizadas mantêm bancos sob pressão

As perdas não realizadas em títulos e empréstimos mantidos por bancos dos EUA devem ter crescido no segundo trimestre, possivelmente fazendo ressurgir um problema que deixou os investidores nervosos no início deste ano. Enquanto isso, a pressão sobre os lucros está aumentando. Um ressurgimento de perdas não realizadas poderia levantar novas preocupações sobre a saúde dos bancos.

Uma economia resiliente e um sistema bancário mais estável fizeram com que os valores de mercado da dívida caíssem no trimestre, refletindo as expectativas de que o Federal Reserve manteria as taxas de juros mais altas por mais tempo. Ao mesmo tempo, as taxas que os bancos pagam sobre depósitos e outras fontes de financiamento aumentaram, enquanto os retornos de seus ativos de taxa fixa permanecem baixos.

Preços de dívida mais baixos reduzem o valor de trilhões de dólares em ativos que os bancos detêm, independentemente de terem a intenção de vender títulos ou empréstimos. Os investidores no início deste ano ficaram inquietos com a magnitude dessas perdas não realizadas, que chegaram a US$ 600 bilhões após a campanha do Fed para aumentar drasticamente as taxas de juros em 2022.

Em alguns casos, as perdas foram iguais ou superiores ao patrimônio dos bancos, ou ao colchão que eles mantêm para absorver tais golpes. Isso levou a uma crise que derrubou três bancos regionais no início deste ano. Na época, a volatilidade resultante deu um alívio aos bancos: os investidores em busca de segurança compraram títulos do Tesouro, reduzindo os rendimentos de referência e ajudando a elevar os preços nos mercados de dívida, incluindo os ativos de taxa fixa dos bancos.

Os rendimentos ds Treasuries de dois anos terminaram o trimestre em 4,88%, acima dos 4,06% em 31 de março. Os rendimentos das T-notes de dez anos estavam em 3,82%, acima dos 3,49% registrados em 31 de março. Os valores dos títulos de taxa fixa diminuem à medida que os rendimentos aumentam. As taxas de hipoteca também subiram no último trimestre, assim como os rendimentos dos títulos hipotecários patrocinados pelo governo.