Em ata, dirigentes do Fed seguem extremamente atentos a riscos da inflação, que se manteve elevada

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed) concordaram que permaneceram extremamente atentos aos riscos de inflação nos Estados Unidos, que se manteve elevada, segundo ata da última reunião monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). Os participantes do encontro ressaltaram que, com o fortalecimento apropriado da política monetária, expectativas de inflação de longo prazo bem ancoradas apoiariam um retorno da inflação à meta de 2% de longo prazo do Comitê ao longo do tempo.

Todos os dirigentes afirmaram que estão fortemente comprometidos em retornar a inflação ao seu objetivo de 2%, de acordo com o documento. A inflação diminuiu desde meados do ano passado, refletindo quedas nos preços de energia ao consumidor, o que suavizou a inflação dos preços de alimentos, mas leituras recentes para o núcleo da inflação de preços do índice de gastos de consumo (PCE, na sigla em inglês) pouco mudaram, apontaram o dirigentes, sinalizando que esta é uma medida menos volátil.