Reforma tributária: entenda a briga entre a câmara e os governadores

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acelerou as discussões acerca da reforma tributária, que tem dividido os governadores do Brasil.

O parlamentar traçou uma agenda de trabalho nesta semana que inclui as votações do projeto que restitui o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), a nova regra fiscal e o primeiro turno da reforma tributária.

Líderes de todos os partidos foram convocados para uma reunião na residência oficial da presidência da Câmara como forma de agilizar os trabalhos.

Os encontros que definem a pauta de votação da semana costumam ocorrer às terças-feiras. Ele também suspendeu reuniões de todas as comissões da Casa que ocorreriam nesta semana para liberar os parlamentares para as votações no plenário.

Pouco antes do encontro com Lira, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), defendeu a votação da proposta sobre o Carf ainda nesta terça, 4. "É uma semana cheia e, evidentemente, o sucesso da votação vai depender do grau de unidade entre os líderes".

Tarcísio articula adiamento da votação



Em contrapartida, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), convidou toda a bancada paulista para um jantar no Palácio dos Bandeirantes para pedir aos parlamentares que se movimentem para adiar a votação da reforma tributária.

O governador já disse ser contra a criação do Conselho Federativo, que seria o responsável por distribuir recursos do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), tributo a ser criado pela proposta para substituir o ICMS (tributo estadual) e o ISS (tributo municipal).

Tarcísio tem o apoio de representantes das empresas de serviços, como associações de companhias de refeições coletivas, festas e eventos, contabilistas, hotéis, restaurantes e turismo. Além disso, Tarcísio já recebeu apoio do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Lira criticou setores contrários à reforma

Nessa segunda-feira, 3, Arthur Lira criticou setores que são contrários à reforma tributária, dizendo que eles "não querem um Brasil mais simplificado" para oportunizar as desavenças.

"É só quem eu estou vendo declaradamente contra. Os outros estão querendo contribuir para que o texto seja aperfeiçoado, cada um preocupado, lógico, com os seus problemas", disse o presidente da Câmara.



Questionado sobre a pleito de governadores como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, para mudar o Conselho Federativo que será criado pela reforma para gerir o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Lira disse que o relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), pode fazer as alterações necessárias para garantir mais votos.



"A responsabilidade nossa é de pautar, propiciar o debate, tentar costurar os acordos. O voto é inerente a cada parlamentar. Eu só espero que o clima continue como [avaliação de que são] projetos de interesse do País e não do interesse só do governo, para que esse assunto não vire nenhum tipo de batalha de governo e oposição", acrescentou.



Onze estados não querem o conselho federativo



De acordo com o Estadão, subiu para 11 o número de unidades da federação (UF) que estão contra o conselho federativo, previsto no relatório para centralizar e distribuir a arrecadação com os entes federados.

A ideia foi iniciada pelo Pará e foi ganhando adeptos, na tentativa de que cada estado continue responsável pela arrecadação de seus tributos e faça a divisão entre os municípios.

Entre os estados que querem retirar o conselho do texto estão: Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Ceará e Minas Gerais, além de três abstenções. O restante, incluindo o Distrito Federal, apoia a criação do colegiado.

As UFs também querem elevar o volume de recursos que a União vai aportar no Fundo de Desenvolvimento Regional de R$ 40 bilhões, proposta do Ministério da Fazenda, para algo em torno de R$ 60 bilhões.

Eles também querem incluir no relatório os critérios de divisão dessa verba, mas o relator insiste que isso pode ser tratado por projeto de lei.

Com Agência Estado

