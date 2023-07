Fiesp mantém projeção de queda de 0,5% da produção industrial em 2023, afetada por juros altos

Apesar do recente avanço na produção industrial, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) manteve a projeção de queda em 0,5% para 2023. Segundo a entidade, a avaliação tem como base a taxa de juros alta.

A produção industrial aumentou 0,3% de abril para maio, 0,1% a mais do que o esperado pela Fiesp. No intervalo de um ano, o crescimento foi de 1,9%. A projeção considera, no entanto, a redução de 0,4% no setor nos cinco primeiros meses de 2023 em relação a igual período do ano passado. O índice ficou 1,5% abaixo do registrado em fevereiro de 2020, antes da pandemia da covid-19.

A permanência de um "quadro fraco de dinamismo" também foi observado pela Fiesp na atividade industrial. Em maio de 2023, seis atividades estavam acelerando e 10, desacelerando. No igual mês de 2022, eram duas e nove, respectivamente.