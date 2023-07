Fernández reforça críticas a UE-Mercosul e afaga Lula: Seríamos mais fracos sem ele

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, decidiu reforçar as críticas ao acordo comercial negociado entre a União Europeia e o Mercosul. No discurso na cúpula do bloco que acontece hoje em Puerto Iguazú, o peronista, em busca de um socorro financeiro do Brasil, fez novos afagos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que, sem o petista, a América do Sul seria mais fraca e pequena.

Fernández destacou que, na sua visão, é preciso "ajustar desequilíbrios" do texto firmado entre a União Europeia e o Mercosul. "Temos uma visão crítica ao que foi acordado àquela altura, foi um esforço desigual entre as partes. Mercosul foi quem mais cedeu, sendo o bloco com menor nível de desenvolvimento nesse acordo", criticou o presidente da Argentina, que chamou o setor de alimentos europeu de "muito protecionista".

O peronista afirmou que a carta adicional apresentada pela União Europeia para fechar o acordo, com previsão de sanções em caso de descumprimento de normas ambientais, é "excessivamente focada no ambiental".

Fernández transmite hoje a presidência pro tempore do Mercosul a Lula. "Tenho profunda admiração pelo presidente Lula, vítima de perseguição e injustiça. O povo brasileiro soube reparar", afirmou o argentino, ao ressaltar a volta de Lula à Presidência após um período preso.