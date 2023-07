Aeroporto de Jericoacoara: Governo estima aumento de 40% no fluxo em julho

Atualmente, quatro companhias operam no local, ligando o Litoral Norte do Ceará a quatro cidades

Crédito: Marcos Studart/Governo do Ceará

O Aeroporto Regional de Jericoacoara terá um incremento de 40% no fluxo de passageiros, entre embarques e desembarques, durante as férias de julho, segundo calcula o Governo do Ceará.

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), responsável pela administração do equipamento, cerca de 25 mil passageiros devem circular pelo aeroporto em voos particulares e comerciais com destino às praias da região.

Atualmente, quatro companhias aéreas operam com voos semanais no Aeroporto Comandante Ariston Pessoa. A Latam e a Gol ligam o local a Guarulhos, em São Paulo; a Azul realiza voos diretos para Belo Horizonte (MG), e a Azul Conecta faz rotas para Parnaíba e Fortaleza.

Já a Voepass operou em Jericoacoara até o dia 8 de maio deste ano, com voos que ligavam o Litoral Norte a Fortaleza, mas descontinuou a rota e até o momento ainda não sinalizou um retorno.

A Gol, inclusive, ampliou a oferta de voos em 50% para a região no período de julho, passando a operar seis voos semanais, ao invés de quatro, com destino a São Paulo.

O gerente de Programas e Operações Aeroportuárias da SOP, Marcus Pacobahyba, tem a expectativa de que essa movimentação se intensifique cada vez mais ano a ano devido à localização estratégica de acesso às praias do Litoral Norte, em especial para a Vila de Jericoacoara.

"Este é um equipamento que tem se consolidado entre os turistas brasileiros e estrangeiros, já que reduz o tempo de deslocamento e garante mais conforto aos viajantes", disse.

Fluxo no aeroporto no decorrer do ano

No acumulado de janeiro a maio deste ano, o equipamento contabilizou uma movimentação de 102 mil passageiros e 1.630 voos, entre os segmentos da aviação particular e comercial. No quesito movimentação, o equipamento é o líder entre os aeroportos geridos pelo Estado.

"Esses números são reflexo de uma série de investimentos realizados nos últimos anos para ampliar e melhorar a malha aeroviária do nosso estado. Além de reduzir o tempo de percurso, essas operações resultam em mais desenvolvimento para a região, com incremento no turismo e na economia”, disse o superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira.

