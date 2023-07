13º do INSS: quem ganha mais de um salário começa a receber segunda parcela

A segunda parcela seguirá sendo paga até 7 de junho de acordo com o número final do NIS. Veja calendário completo e como acessar

O segunda parcela do 13º dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a ser paga nesta segunda-feira, 3, aos beneficiários que recebem mais de um salário mínimo (1.320) e possuem número do NIS com final 1 e 6. Veja calendário e como consultar mais abaixo.

Além desse grupo, famílias que recebem até um piso salarial e possuem o final do NIS 6 também serão pagas nessa segunda.

O benefício injeta R$ 62,6 bilhões em repasses a mais de 30 milhões de pessoas no Brasil. O valor foi antecipado do segundo para o primeiro semestre pelo Governo Federal.

Sobre os depósitos, a segunda parcela segue sendo paga até o dia 7 de julho, de acordo com o número do NIS.

O valor a ser recebido pode ser conferido no site ou aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

Sobre o desconto de impostos, vale lembrar que ele não é aplicado na primeira parcela do 13º salário. Somente na segunda parcela incide tributação.

13º do INSS: quem tem direito a receber

O abono é voltado a segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2023, tenham recebido auxílio por aposentadoria, pensão por morte, incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Veja calendário mais abaixo.

O benefício é usualmente pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro, mas a antecipação foi anunciada no início deste mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para todos os estados.

"A média salarial de quem recebe o benefício é de R$ 1.700. É um dinheiro usado para completar a renda da família, para ajudar o neto, para comprar uma coisinha a mais", frisa o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, em entrevista à Voz do Brasil.

"Esse dinheiro circula. É mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente produzindo. E é a melhor e mais inteligente forma de distribuir riqueza: salário", complementa.

Veja como consultar e receber o 13º do INSS no Dei Valor

13º do INSS: veja o pagamento por regiões

Quando são analisados os dados por região, o Sudeste é o que reúne o maior número de benefícios antecipados no País, ultrapassando os 14,73 milhões, e conta com mais recursos antecipados, de R$ 31,94 bilhões.

Em seguida, o Nordeste concentra mais de 8,38 milhões de benefícios. Os repasses aos nove estados superam R$ 13 bilhões. A Bahia, com 2,2 milhões de benefícios e R$ 3,6 bilhões em repasses, é o que concentra o maior valor.

O Sul soma 6,15 milhões de benefícios antecipados e repasses de mais de R$ 11,74 bilhões. Na região, o Rio Grande do Sul, com 2,6 milhões de benefícios e R$ 5 bilhões em repasses, é o estado com os maiores números e cifras.

Já o Centro-Oeste concentra 1,78 milhão de benefícios e R$ 3,2 bilhões. Goiás fica à frente, com 718 mil benefícios antecipados, resultado de repasses de R$ 1,25 bilhão.

Por último, são contabilizados 1,56 milhão de benefícios antecipados e R$ 2,52 bilhões no Norte. O Pará, com 751 mil benefícios e R$ 1,2 bilhão em recursos transferidos, detém a maior parte dos repasses na região.

13º dos aposentados do INSS: veja calendário de pagamento

Quem recebe até um salário mínimo

Final do NIS 1: 1ª parcela em 25 de maio e 2ª em 26 de junho

1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 2: 1ª parcela em 26 de maio e 2ª em 27 de junho



1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 3: 1ª parcela em 29 de maio e 2ª em 28 de junho



1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 4: 1ª parcela em 30 de maio e 2ª em 29 de junho



1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 5: 1ª parcela em 31 de maio e 2ª em 30 de junho



1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 6: 1ª parcela em 1º de junho e 2ª em 3 de julho



1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 7: 1ª parcela em 2 de junho e 2ª em 4 de julho



1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 8: 1ª parcela em 5 de junho e 2ª em 5 de julho



1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 9: 1ª parcela em 6 de junho e 2ª em 6 de julho



1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 0: 1ª parcela em 7 de junho e 2ª em 7 de julho

Quem recebe mais de um salário mínimo

Final do NIS 1 e 6: 1ª parcela em 1º de junho e 2ª em 3 de julho



1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 2 e 7: 1ª parcela em 2 de junho e 2ª em 4 de julho



1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 3 e 8: 1ª parcela em 5 de junho e 2ª em 5 de julho



1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 4 e 9: 1ª parcela em 6 de junho e 2ª em 6 de julho



1ª parcela em e 2ª em Final do NIS 5 e 0: 1ª parcela em 7 de junho e 2ª em 7 de julho

Como consultar?

A consulta da primeira parcela do 13º salário pode ser realizada pelos beneficiários do INSS, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site oficial.

13º do INSS: veja um resumo da antecipação do pagamento

O Governo Federal antecipou o abono anual da Previdência Social do segundo para o primeiro semestre. A primeira parcela começou a ser depositada no dia 25 de maio e segue até 7 de junho. A segunda começa no dia 26 de junho

Valor total dos repasses federais no Brasil: R$ 62 bilhões

Total dos benefícios antecipados no País: 32 milhões

13º dos aposentados do INSS: veja valores por região

Nordeste

Benefícios antecipados: 8,3 milhões

Recursos: R$ 13,1 bilhões

Destaque: Bahia, com 2,2 milhões de benefícios

Norte

Benefícios antecipados: 1,5 milhão

Recursos: R$ 2,5 bilhões

Destaque: Pará, com 751 mil de benefícios

Centro-Oeste

Benefícios antecipados: 1,7 milhão

Recursos: R$ 3,2 bilhões

Destaque: Goiás, com 718 mil benefícios

Sudeste

Benefícios antecipados: 14,7 milhões

Recursos: R$ 31,9 bilhões

Destaque: São Paulo, com 7,6 milhões de benefícios

Sul

Benefícios antecipados: 6,1 milhões

Recursos: R$ 11,7 bilhões

Destaque: Rio Grande Sul, com 2,6 milhões de benefícios

