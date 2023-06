Vamos conversar com BC sobre novo desenho de meta, é evidente, diz secretário da Fazenda

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, explicou nesta quinta-feira, 29, ao Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o ministro Fernando Haddad já havia pedido uma série de informações sobre como funciona o sistema de meta de inflação contínua nos países em que o regime já é adotado. "O ministro já tinha nos pedido um levantamento sobre a institucionalidade dos países que já têm regime de meta contínua, como prestação de contas, prazos, horizonte relevante, tudo", disse.

É com base nesses dados, conforme Mello, que a equipe econômica conversará com o Banco Central para ajustar detalhes. Segundo ele, é "evidente" que essa troca de informações ocorrerá. "Vamos levar ao presidente da República as diferentes opções de desenho." O decreto com os novos parâmetros do regime, afirmou Mello é uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Já estamos aqui amparados tecnicamente para discutir não só as opções que existem mundo afora, mas as que a gente acha mais adequadas", observou.