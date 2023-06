Gasolina chega a R$ 5,69 em Fortaleza; saiba motivos

Os impostos federais cobrados sobre a gasolina e o etanol foram retomados nesta quinta-feira, 29 de junho. Conforme O POVO apurou, preços nos postos de Fortaleza já chegam a R$ 5,69 para gasolina e R$ 4,69 para o etanol, com pagamento no cartão.

Mas, antes mesmo da retomada da incidência destes tributos, estabelecimentos apresentaram variação para cima nas bombas. Como o posto na avenida Engenheiro Santana Júnior com Alberto Sá, que estava a R$ 5,17 na semana passada e passou para R$ 5,37.

Agora, vem ainda a pressão da volta do PIS/Cofins e Cide após o Congresso não votar medida provisória sobre o tema. A previsão era que os tributos retomassem no dia 1⁰ de julho, no sábado.

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) estima que a alta será de R$ 0,34 para a gasolina e de R$ 0,22 para o etanol.

Para Ricardo Pinheiro, consultor em Engenharia de Petróleo e Energias, o impacto dos impostos federais é muito alto e pode onerar bastante o preço dos combustíveis na bomba.

"Normalmente, 10 centavos na refinaria não necessariamente chega 10 centavos lá na bomba. Porque tem uma série de outros componentes da precificação dos combustíveis, como frete, armazenamento, distribuição, mão de obra", explica.

Já Antônio José Costa, assessor de Assuntos Econômicos do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos), justifica, em entrevista à rádio O POVO CBN, que os preços sobem porque os comerciantes precisam se preservar.

"Na medida em que o comerciante tem notícia de um aumento, ele tem que se preparar para preservar o seu capital, porque, se a mercadoria sobe e ele não, vai ser vendido abaixo do novo custo. Assim, ele não consegue recompor o seu estoque."

Porém, quando o produto barateia, ele diz que o princípio é o contrário. "Se você baixar de imediato, como as pessoas entendem que deve acontecer, você passa a ter prejuízo imediatamente. Porque aquilo que você comprou por 10, vende por 8. Então, tem que esperar que acabe o estoque mais caro para conseguir vender mais barato."

Além disso, ele afirma que a gasolina tem um sobe e desce constante e outros fatores, não somente a Petrobras, que influenciam o preço da gasolina no Ceará.

"A tendência de um produto que tem custos muito parecidos é ficar nesse sobe e desce. Essa briga de mercado é boa para todo mundo."

O preço médio do litro da gasolina nos postos de abastecimento de todo o País caiu 0,9%, para R$ 5,35 por litro, na semana entre os dias 18 e 24 de junho, conforme a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Na semana, o valor médio do insumo era de R$ 5,40 por litro.

No Ceará, a queda foi de R$ 0,07, caindo de R$ 5,32 para R$ 5,25. Em termos percentuais, a redução foi de 1,3%.



O diesel A S-10 também registrou queda no preço médio nacional apurado nos postos de abastecimento no período, de 1%, para R$ 5,05 o litro ante R$ 5,10 na semana anterior.



No Estado, o diesel também teve redução, passando de R$ 5,03 para R$ 4,96, uma queda de 1,3%.



Já o gás liquefeito de petróleo (GLP) ou gás de cozinha também apresentou uma queda, de 0,25%, no preço médio do botijão de 13 quilos nessa semana. O produto passou a custar, na média nacional, R$ 103,29 ante R$ 103,55 sete dias atrás.



Quando leva-se em consideração o Ceará, o GLP quase não sofreu alteração, mas também oscilou para baixo, passando de R$ 101,84 para R$ 101,48.



