Prefeitura de Fortaleza pega empréstimo de R$ 250 milhões para financiar obras

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Recursos vão financiar projetos na área da saúde, infraestrutura e esporte dentro do programa Finisa 2

A prefeitura de Fortaleza firmou junto à Caixa Econômica Federal (CEF) um empréstimo no valor de R$ 250 milhões para o programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa 2). Os recursos vão financiar a construção ou reforma de equipamentos na área da saúde, de infraestrutura e de esporte.

O contrato foi assinado nesta terça-feira, 27, durante a solenidade de inauguração da Sala das Cidades e Estados da Caixa Econômica, na superintendência do banco, localizada na agência Aldeota.

"Hoje, somos o primeiro PIB da região, a cidade que mais abre postos de trabalho, que tem o menor percentual de desemprego e a que mais capacita. Esse recurso do Finisa 2, em especial, de R$ 250 milhões, nós vamos usar para construir novos postos de saúde, para reformar a UTI do IJF 1, além de outras obras importantes para dinamizar a economia de Fortaleza", afirmou o prefeito José Sarto (PDT).

Os recursos do Finisa 2 serão utilizados para estimular o desenvolvimento econômico de Fortaleza e o empreendedorismo, por meio de obras de infraestrutura voltadas ao comércio local e urbanização.

Confira obras contempladas na operação de crédito:

Reforma e construção de postos de saúde

Reforma e modernização da UTI do Hospital IJF 1;

Construção de novos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS)

Ampliação do projeto Hortas Sociais;

Implantação de boxes comerciais em conjuntos habitacionais

Reforma do Ginásio da Parangaba e do Estádio Municipal do Bom Jardim.



“Os recursos vão garantir a continuidade do alto padrão de investimentos em Fortaleza, proporcionando uma vida mais digna e menos desigual a todos os moradores dos diversos territórios que integram a nossa Cidade”, ressaltou Flávia Teixeira, titular da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin)

A superintendente da CEF no Ceará, Elaine Carlos, considerou o contrato assinado como histórico para a instituição no Ceará.

"O Finisa da Caixa é uma operação de crédito, que prevê capacidade de pagamento de acordo com a avaliação do município, e ela pode ser aplicada em várias frentes, como saúde, pavimentação, saneamento, iluminação. A Prefeitura define o objeto a ser financiado e a Caixa entra com a estrutura de financiamento", explicou.

