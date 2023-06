Reforma tributária: relator determina que governo envie proposta sobre a renda em até 180 dias

O parecer preliminar do relator da reforma tributária sobre o consumo, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), determina que o governo envie ao Congresso em até 180 da promulgação da emenda constitucional uma proposta de reforma tributária sobre a renda. Essa seria a segunda etapa da mudança no sistema de tributação do País.

Aguinaldo também previu que eventual aumento de arrecadação com a reforma tributária da renda seja usado para reduzir a cobrança de impostos sobre o consumo e sobre a folha de pagamento das empresas. Já uma possível alta da arrecadação com a atual reforma sobre o consumo poderá servir para reduzir as alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

O relator também define no parecer que o envio da proposta de reforma sobre a renda deverá ser acompanhado das correspondentes estimativas e estudos de impactos orçamentários e financeiros.