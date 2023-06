Em votação folgada, arcabouço fiscal é aprovado com mudanças no Senado

Com as alterações feitas pelos senadores, texto do projeto retorna à Câmara. Ficam de fora do novo "teto" de despesas o Fundeb e o FCDF

Com 57 votos favoráveis, o texto do novo arcabouço fiscal foi aprovado no Senado. Foram aprovadas mudanças em itens como a retirada do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) do novo "teto" de despesas.

Para que a medida fosse aprovada no Senado, eram necessários 41 votos. Apenas PL e Novo orientaram voto contrário à matéria, enquanto o Republicanos liberou sua bancada, no que gerou 17 votos contrários. Os demais partidos foram favoráveis à proposta.

Também ficam de fora do "teto" as despesas com Ciência, Tecnologia e Inovação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a votação dos destaques, o texto alterado volta para nova discussão na Câmara, que realizará outra votação antes de envio do projeto à sanção.

Inflação: o que é, de onde vem e como se proteger?

Mais notícias de Economia