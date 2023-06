Presidente do Conselho do Sesi defende que País 'capture oportunidade' de aprovar tributária

O presidente do Conselho Nacional do Sesi, Vagner Freitas de Moraes, defendeu nesta terça-feira, 20, a aprovação da reforma tributária e disse que o País precisa "capturar as oportunidades" que são oferecidas pelo mundo. Na visão dele, o Brasil sempre teve "muita sabedoria" para aproveitar momentos de redefinição das forças globais.

"Temos uma história industrial, trabalhadores e trabalhadoras capacitados e muitos outros que podem facilmente ser formados. O que precisamos agora é nos unir e aperfeiçoarmos nossos mecanismos legais para capturar as oportunidades que nesse momento o mundo nos oferece", disse, durante evento sobre a reforma tributária organizado pelo Sesi e pelo jornal Correio Braziliense.

O encontro contou com a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do vice-presidente Geraldo Alckmin, do secretário extraordinário para a reforma tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Appy, do relator da proposta na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e do coordenador do grupo de trabalho que se debruçou sobre a reforma, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

"O Brasil sempre teve muita sabedoria de aproveitar esses momentos de redefinição das forças mundiais. Nós temos energia, recursos, estabilidade institucional, judicial e democrática", emendou o presidente do Conselho Nacional do Sesi.

Durante o evento, Lira reforçou que levará a reforma ao plenário da Câmara na primeira semana de julho e convidou os governadores para debater o texto na quinta-feira, 22. Alckmin, por sua vez, disse que é preciso aprovar a mudança no sistema de tributos agora, porque após o primeiro ano de governo pode ficar mais difícil passar mudanças constitucionais como essa.