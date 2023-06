Pomada capilar: Anvisa publica nova interdição cautelar contra produtos

As pomadas para modelar, trançar ou fixar cabelos passam por nova interdição cautelar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Confira, no fim da matéria, a lista de produtos permitidos.

Isso ocorre porque a medida cautelar anterior (Resolução - RE 914, de 17 de março de 2023) perdeu sua vigência no dia 18 de junho (toda medida cautelar tem validade de 90 dias).

Porém, as causas dos eventos adversos graves relacionados ao uso dos produtos que ocorreram no Brasil, incluindo intoxicação ocular, permanecem sob investigação. Ou seja, ainda estão sendo aguardados resultados de análises laboratoriais.

Segundo a Anvisa, nesse período de interdição já vigente, foi verificada a redução de casos de notificações de eventos adversos gerais relacionados a esses produtos. Além disso, a agência destaca que não recebeu relato de evento adverso grave relacionado a nenhum dos produtos da lista dos que estão autorizados.

Por isso, foi publicada nova resolução, desta vez a RE 2.185, de 16 de junho de 2023, que determina a interdição cautelar de todos os produtos desse tipo, com exceção dos que estiverem incluídos na lista de produtos autorizados, disponível no portal da Agência.

"A Anvisa entende que a ação de retirar do mercado grande parte dos produtos suspeitos foi efetiva para reduzir o risco à saúde. Diante disso, a Agência decidiu publicar uma nova interdição cautelar para as pomadas capilares, mas manteve a lista de produtos autorizados", informa em comunicado.

Pomada capilar: quais produtos podem ser utilizados?

Os produtos liberados estão na lista da Anvisa. Os que não estão na lista não devem ser utilizados. Os produtos liberados são aqueles que atendem às seguintes condições:

- possuem em sua composição concentração menor que 20% do ingrediente Ceteareth-20;

- não tiveram relatos de eventos adversos graves;

- cujos processos de regularização não tenham sido cancelados pela Agência;

- cujas empresas tenham apresentado termo de responsabilidade sobre a qualidade e a segurança do produto (entenda melhor abaixo).

Pomada capilar: por que a Anvisa interditou os produtos?

A decisão inicial de interditar todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos foi adotada em fevereiro deste ano, devido ao crescente número de relatos de casos de eventos adversos graves notificados à Agência.

Como o fato ocorreu no período próximo ao Carnaval, quando o uso de penteados tende a aumentar, a Anvisa proibiu esses produtos para que não ocorressem novos surtos de intoxicação ocular.

Contudo, após as investigações realizadas, foi possível reavaliar a medida de interdição cautelar de todos os produtos.

Assim, a Agência publicou a Resolução - RE 914, de 17 de março de 2023, e decidiu manter fora do mercado, como medida de precaução, apenas os produtos que deram causa aos eventos adversos graves.

Também continuaram proibidos aqueles que possuem concentração de Ceteareth-20 maior ou igual a 20%.

Com a liberação de alguns produtos, a Anvisa também determinou que as empresas responsáveis pelas pomadas autorizadas anexassem aos respectivos processos, no prazo de 30 dias, um Termo de Responsabilidade.

O documento devia declarar que, após criteriosa avaliação, o produto não esteve envolvido em qualquer evento adverso grave desde sua entrada no mercado, bem como garantir sua qualidade e segurança.

A ausência de apresentação do Termo de Responsabilidade no prazo estabelecido pela Agência ocasionaria a retirada do produto da lista de produtos autorizados.

Conforme o órgão, as investigações continuam, com análises laboratoriais dos produtos, avaliação de processos de fabricação, inspeção de fabricantes, reuniões com especialistas, interação com autoridades sanitárias internacionais e acompanhamento das notificações de eventos adversos relacionados aos produtos.

Confira a lista de pomadas capilares liberadas pela Anvisa

Pomada Matte - Barba De Lenhador



Pomada Teia Rio Sport



Pomada Modeladora Matte Rio Sport



Florabella Cosméticos Pomada Premium Black



Flesh Liss Pomada Modeladora Efeito Molhado



Florabella Cosméticos Pomada Premium White

Pomada Cabelo + Bigode Homem Multiação Bothânico Hair



Belga - Pomada Capilar



REDKEN BREWS WAX POMADE



REDKEN BREWS MANEUVER CREAM POMADE



REDKEN BREWS OUTPLAY TEXTURE POMADE



POMADA MODELADORA MOLDING PREMIUM - SCOLARI PROFISSIONAL



Pomada Modeladora Efeito Matte Fixação Forte - Joud Cosmeticos



Pomada Finalizadora Para Cabelo E Barba Cosmetec



Pomada Argan Para Cabelo E Barba Cosmetec



Pomada Efeito Teia Para Cabelo E Barba Cosmetec



Pomada Fixadora Homens Vitiss



Pomada Teia Vip Barber Shop / Vip Hair



Pomada Efeito Molhado Gentleman Edition Premium Efac For Professionals



Pomada Efeito Seco Gentleman Edition Premium Efac For Professionals



Pomada Efeito Teia Hipster - Barba Forte



Pomada Modeladora Capilar Panvel Homem



Redken Water Wax Shine Defining Pomade



Match Tropa De Estilo Pomada Modeladora



Pomada Modeladora Hevsel



Pomada Modeladora Uomo Suprême Definity



Pomada Modeladora Ice Modern Classic



Pomada Modeladora



Cabare - Pomada Matte Cream 85g



Cabare - Pomada Modeladora Efeito Matte 85g



Cabare - Pomada Efeito Teia 85g



Malbec Club Pomada Modeladora Anticaspa



H-Men Pomada Capilar



Pomada Modeladora Efeito Matte L'ange Cosméticos



Pomada Modeladora Efeito Brilho L'ange Cosméticos



Pomada Efeito Matte Special - Lizan



Pomada Teia / Brooklyn



Cluster Style Pomada Modeladora Nanno Matte



Hollands Finest Pomade Reuzel - Fiber Pomade



Hollands Finest Pomade Reuzel - Clay Matte Pomade



Hair Pomade Tropical Blend Knucklehead



Pomada Modeladora Efeito Seco Barba De Ouro



Pomada Em Pó 3 Em 1 Soft Fix



Pomada Matte / Two Brothers Prime



Pomada Efeito Seco Madux Revolution Care



Pomada Modeladora Efeito Teia Look For Man



Pomada Modeladora Teia Silky / Silky Hair



Pomada Para Cabelos Firm Hold Confra



Pomada Efeito Seco Fx Aella Professional



Pomada Hidratante Efeito Brilho Jolly Roger El Capitán



Pomada Modeladora Efeito Teia Pro Men - Provanza



Pomada Modeladora Sc Hair Cosmeticos



Pomada Efeito Teia Infinitech Profissional



Men Pomada Capilar



Pomada Modeladora - Coreto



Style Pomada Modeladora Aneethun



Wgt Barber Shop Pomada Matte



Wgt Barber Shop Pomada Modeladora



Redken Brews Thickening Pomade



Pomada Para Cabelo E Barba Lusty Professional



Pomada Modeladora Capilar Matte Fixação Forte Não Oleosa- Barber Nº7 Brand



Redken Brews Clay Pomade



Pomada Para Cabelo Efeito Matte Pomade Cavanhas



Pomada Capilar Refine Finishing Yup



Pomada Modeladora Matte Jonhy Bravo



Pomada Teia Jonhy Bravo



Pomada Teia Mbh / Mbh Mens.



Pomada Modeladora Efeito Seco V. Plus+



Pomada Escurecedora Efeito Camuflagem Gradual Men Menfirst



Pomada Fixadora Capilar Muscle Fix Kratos Kaedo



Pomada De Cabelo Missouri Viking



Pomada Teia Belluomo / Capelli



Pomada Natuhair Finalizadora Tipo Cera



Pomada Natuhair Estilizadora Tipo Teia



Pomada Extra Forte For Men Brazilian Barber



Pomada Matte For Men Brazilian Barber



Pomada Platinada Kyshow / Kyshow



Gásway Rock Pomada Efeito Matte Gaboni Professional



Pomada Modeladora Para Cabelo Barba De Respeito



Pomada Modeladora Efeito Molhado Para Cabelo Barba De Respeito



Pomada Téia Hair On



Pomada Modeladora Matte Menshapes



Pomada Para Cabelo Efeito Matte Pomade Million



Pomada Matte Efeito Seco / Alvorada Hair



Jelly Roll Grease - Strong Oil Pomade



Jelly Roll Grease - Clay Shine Pomade



Jelly Roll Grease - Medium Oil Pomade



Pomada Teia / Cavegur



Jelly Roll Grease - Clay Matte Pomade



Deluxe Pomade - Uppercut Deluxe



Dom Bigode Pomada Classic For Men



Hair Pomade Strong Hold Tropical Blend Knucklehead



Pomada Fixadora Efeito Fosco Phi Stijl For Professionals



Pomada Efeito Seco Shiva For Men



V.Plus Styling Pomade



Pomada Modeladora Ocean Bymen



Style Pomada Fiber Aneethun



Pomada Modeladora Wood Bymen



Pomada Hidratante Modeladora Aqua For Men Orgânica



Pomada Modeladora Matte Iron



BARBA BRASIL POMADA DE CABELO EFEITO MATTE



POMADA FIXADORA - BARBER NEEZ



POMADA CERA REALITÁ



POMADA MODELADORA COSMETIZE



HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA PROTEÍNAS DA SEDA - NEEZ PROFISSIONAL



HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA SEMI DI LINO - NEEZ PROFISSIONAL



HAIR STYLE POMADA MODELADORA EFEITO MATTE - NEEZ PROFISSIONAL



HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA ÓLEO DE ARGAN - NEEZ PROFISSIONAL



HAIR STYLE POMADA MODELADORA EFEITO SECO - NEEZ PROFISSIONAL



HAIR STYLE POMADA MODELADORA EFEITO TEIA - NEEZ PROFISSIONAL



HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA CERA DE ABELHA - NEEZ PROFISSIONAL



HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA BABOSA - NEEZ PROFISSIONAL



POMADA EFEITO SECO FOR MEN BORTOLETTO



HAIR STYLE POMADA DEFRIZANTE MANTEIGA DE KARITÉ - NEEZ PROFISSIONAL



HAIR STYLE POMADA FINALIZADORA QUERATINA - NEEZ PROFISSIONAL



POMADA MATTE EFFECT MEN LUXURY ON BEARD SHEIK BARBER



Pomada Modeladora Efeito Matte Los Muchachos



POMADA MODELADORA MATTE AVIADOR



POMADA FINALIZADORA KERAFORM 10 EM 1 TIPO CERA SKAFE



POMADA ESTILIZADORA KERAFORM TIPO TEIA SKAFE



BACKBONE POMADE ROVER



Barber Club Pomada Modeladora Efeito Matte - Lattans 120 G



POMADA MODELADORA (BARBA- CABELO- BIGODE) Jonhy Bravo By Club Men



POMADA TEIA SR.MICCO



POMADA EFEITO SECO 4POR1 BARBA DE RESPEITO



POMADA EFEITO NATURAL 4POR1 BARBA DE RESPEITO



POMADA CLASSIC 4POR1 BARBA DE RESPEITO



Pomada Finalizadora Efeito Teia Elástica Grecco Men By Mié Barber



Pomada Modeladora Capilar Mairibel 35g



POMADA TEIA TOK SUAVE



Maromba Men Pomada Modeladora Transparente



Pomada De Finalização Happy End Olenka



Pomada Teia / Alaton



VEDIS HOMEM POMADA MODELADORA MATTE EFFECT



POMADA MODELADORA EFEITO SECO FORÇA BRUTA AG HAIR



POMADA MODELADORA HIDRATANTE



POMADA PREMIUM PASTE - ERVEN COSMETICS



Pomada Modeladora Black - Garden Men



POMADA HAIR STYLE MOLD JANE ANGELS



Pomada Capilar Efeito Matte Feel Men



Pomada Modeladora Capilar 3 Em 1 Grecco Men



Pomada Capilar Efeito Cola Grecco Men



Pomada Finalizadora Efeito Teia Elástica Grecco Men



Pomada Modeladora Black Cavalleros



Pomada Modeladora Max Power Cavalleros



Pomada Modeladora Para Cabelos Awatã Efeito Seco 120gr.



Pomada Modeladora Efeito Seco Cavalleros



Pomada Modeladora Formen King K'enzza



Pomada De Bigode Cia Da Barba



Pomada Modeladora 2 Em 1 Life Eico



Pomada Capilar Matte Clay Salomão Sá



Pomada Modeladora Efeito Seco Wild Beard



Pomada Modeladora 2 Em 1 Ultimate Grooming For Men Lacan



Pomada De Cabelo Modeladora Capilar Viking Authentic Man Veltti



Giovanna Baby Gb Men Pomada Modeladora 3 Em 1



Pomada De Finalização Seca Men's Care Olenka



Pomada Seca Sr.Micco



Pomada Para Cabelo Ultra Matte - M You Man Grooming



Pomada Modeladora Capilar Efeito Matte Fixação Forte - The Look



Pomada Modeladora Efeito Teia Barber Club - Lattans



Pomada Modeladora Matte Barbô



Pomada Efeito Matte Cabelo E Barba Mix Up Intensy Professional



Pomada Finalizadora Efeito Teia Carmesim



Theracap Man Pomada Capilar



Scout Pomade Medium Hold 90g



Scout Pomade Strong 90g



Pomada Modeladora Sculpt Kiev Professional



Pomada Modeladora Capilar Efeito Teia Extra Forte - Vidoro



Pomada Modeladora Hair Putty Mr. Sk For Man



Men Pomada Modeladora - Puressence Professional



Pomada Modeladora Matte Sr.X



Pomada Modeladora Hidratante Sr.X



Pomada Teia Sr.X



K.Pro Profissional Two Pomada Modeladora Com Fibras



Amend Valorize Pomada Modeladora



Pomada Estilizadora 3 Em 1 Carmesim



Pomada Para Cabelo E Bigode Kádizo Barber Shop Kdz



Pomada Efeito Seco Sculptural Style Mr. Weux Barber Weux Professional



Pomada Efeito Seco Men Midori



Kiss New York Edge Fixer Glued - Pomada Fixadora - Acacia (Acácia)



Kiss New York Edge Fixer Glued - Pomada Fixadora - Red Apple (Maçã)



Kiss New York Edge Fixer Glued - Pomada Fixadora - Sweet Peach (Pêssego)



Kiss New York Edge Fixer Glued - Pomada Fixadora - Watermelon (Melancia)



Kiss New York Edge Fixer Glued - Pomada Fixadora - Strawberry Acai (Morango Com Açaí)



Kiss New York Edge Fixer Glued - Pomada Fixadora - Cherry Blossom (Flor De Cerejeira)



Qod Barber Shop - Pomada Killer



Qod Barber Shop - Pomada Walk



Pomada Modeladora Efeito Seco Barba De Respeito



Pomada Estilizadora Para Os Cabelos Sergio Paris



Pomada Teia Barbeer



Pomada Modeladora Matte Barbeer



Pomada Capilar Estilizadora 3 Em 1 Mirras



Pomada Finalizadora Efeito Teia Mirras



Go. Pomada Modeladora



Pomada Teia



Pomada Modeladora Super Shine You Man Grooming



Reuzel Extreme Hold Matte Pomade



Pomada Modeladora Efeito Molhado Linderm



Pomada Modeladora Efeito Seco Linderm



Pomada Hidratante Efeito Matte Queen's Revenge El Capitán



Pomada Modeladora Barbermix - Imbeauty



Pomada Spider Web Nohraan



Pomada Medium Oil - Caballeros



Pomada Efeito Matte Barão Beauty - Barão Da Navalha



Barba Brasil Pomada Para Cabelo Efeito Molhado



Pomada Modeladora Efeito Teia Força Bruta Ag Hair



Old Spice Pomade



Arsenal Da Barba Pomada Brilho



Arsenal Da Barba Pomada Caramelo



Pomada Capilar Matte Effect Lobo Do Mato



Pomada Modeladora Matte Bigodeira



Pomada Modeladora Mate Efeito Teia Black Horse For Man Belíssima Brasil



Pomada Modeladora Pra Ele Haskell



Pomada Modeladora Efeito Molhado Wood Bymen



Pomada Modeladora Efeito Molhado Ocean Bymen



Strong Matte Pomade - Caballeros



Pomada Modeladora Teia Ozen



Pomada Capilar Almirante - Ladyker



Pomada Modeladora Para Cabelo Efeito Mate Mega Barba



Pomada Efeito Seco Beard Brasil



Divino - Pomada Capilar Brilho



Divino - Pomada Capilar Matte



Pomada Modeladora Acabamento Matte Sem Brilho- Barbearia Walter´S



Pomada Para Cabelo Efeito Molhado Rc



Pomada Chappers Matte 130g



Pomada Chappers Efeito Teia 130g



Pomada Modeladora Matte Barber Shop Soft Fix



Hair Pomade Effect Glow Maximus Care Men's Beauty



Doha Stylish Hair Pomade



Classic Pomada Capilar 3 Em 1 Homem Hydra Cosméticos



Pomada Em Pó Elite Beard Brasil



Pomada Vplus Modeling 5 Matte 50g



Reuzel Concrete Hold Matte Pomade



Pomada Vplus Modeling 6 Matte 50g



Pomada Vplus Styling Efeito Matte 50g



Pomada Modeladora Fixação Extra Forte Efeito Seco Human



Pomada Modeladora Fixação Forte Efeito Seco Human



Pomada Teia Barber King / Barber King



Pomada Modeladora Para Cabelos Efeito Matte Cia Da Barba



Pomada Para Cabelo Efeito Brilho Freak Show Don Alcides



Pomada Para Cabelo Efeito Textura E Movimento Freak Show Don Alcides



Pomada Teia El Baron / El Baron



Pomada Black Toca Dos Machos



Pomada Incolor Toca Dos Machos



Pomada Matte Toca Dos Machos



Pomade Hard Gum Hashtag Cosmetics



Pomada Modeladora Encorpa Cabelo Haskell



Pomade Efeito Matte Single



Pomada Modeladora Fixação Forte Classic Mr. Ogro



Pomada Modeladora Em Cera Uomo Man Care Realitá



Pomada Efeito Molhado Bruto & Rústico



Pomada Seca / Two Brothers



Moonshine Pomada Bcb Fixadora - Alufer Star Profissional



Pomada Capilar Nofrizz Bothânico Hair



Pomada Modeladora Efeito Teia Warriors With Beard Barba Ruiva



Pomada Para Cabelo Efeito Seco Maximus Kids



Pomada Mate Efeito Seco Warriors With Beard Barba Ruiva



Style For Men Gomes Style Pomada Premium



1922 - Original Pomade - Keune



Pomada Modeladora Matte Fix Right Gileade



Pomada Efeito Teia



New Black Pomada Modeladora Extra Forte



Hair Pomade Low Shine Dominic´S



Shine Pomade - Truss



Pomada Modeladora Efeito Matte- Olympo



Pomada Modeladora Caramelo



Pomada Teia / Limye Brasil



Pomada Modeladora Cement Effect Baboon



Pomada Capilar Modeladora Floraminas



FIX STRONG POMADE - TRUSS



Pomada Modeladora Awatã Pixie Cut



Pomada Modeladora Rehidratt Sérum Pro Repair 60g



Pomada Modeladora Rehidratt Controle E Equilibrio 60g



Pomada Modeladora Capilar For Men Rehidratt 60 G



Pomada Modeladora Rehidratt Mega Brilho 60g



Pomada Escurecedora Castanho Gradual Men Menfirst



Osis+ Damped Wet Look Pomade



Pomada Extraforte Matte Studio Pro



Pomada Modeladora Forte Studio Pro



Sos- Imediato Pomada Sem Enxague Redutor De Volume- Capicilin



Pomada Extraforte Matte Cless Men



Pomada Style 06 Efeito Seco Force Men Professional



Pomada Teia 57 Efeito Matte Force Men Professional



Charming Pomada Modeladora Extra Forte



Charming Pomada Modeladora Forte



Charming Pomada Modeladora Black



Redken Metal Fix 08 - Silver



Redken Metal Fix 08 - Gold



Pomada Matt Faxtion Force Men Professional



Pomada Capilar Panvel Original



Men Pomada Capilar Alta Fixação



Pomada 3d Barba, Cabelo E Bigode Gl



Pomada Creme Estilizadora C.Kamura



Dr. Jones - Amino Water Pomade



Doha Fiber Dry Pomade



Quem Disse, Berenice? Pomada Modeladora



Pomada Modeladora Urban Men Ipa



Siàge Men Pomada Modeladora



C. Kamura Touch Pomade Pomada Estilizadora



Petít K.Pro Profissional Pomada Modeladora Teen



Men Pomada Modeladora Para Cabelos



Style Cera Texturizadora Aneethun



Pomada Modeladora Matte Effect Toque Seco Grecco Men



Pomada Finalizadora Waves Grecco 360waves



Alpha Line Pomada Modeladora Manteiga De Manga



Eudora H Pomada Modeladora Para Cabelo



Pomada Capilar Panvel Original



Pomada Modeladora Efeito Matte For Men Skala



Pomada Extra Forte Farmaervas Urban Men Ipa



Homem Cabelo E Barba Pomada Capilar Bio Extratus



K.Pro Glue Pomada Fixadora



Doctor Hair Shock Above Pomade



Pomada Capilar Efeito Seco Hidra Mix Hidrabell Professional



Pomada Em Pó 3 Em 1 Mirras Cosmeticos



Pomada Em Pó Carmesim



Pomada De Fixação Matte Effect Efeito Seco Carmesim



Qod Barber Shop - Pomada Capilar Killer Brilho



Carga Hidratante Pomada Capilar Hidrata Fios K3 Plus



Carga Nutritiva Pomada Capilar Nutre Fios K3 Plus



Quasar Next Pomada Modeladora Para Cabelos



Fix Pomade - Truss



Natura Homem Pomada Modeladora Para Cabelos



Pomada Modeladora Efeito Seco Mr. Dan



Hair Polish Iijima



Pomada Modeladora Efeito Matte Glum



Pomada Em Pó 3 Em 1 Grecco Men



Pomada Fixadora Sculpt De Sírius



Pomada Finalizadora Copaíba & Andiroba



Pomada De Fixação Cevada E Malte Metamorfose



Pomada Cabelo E Barba Efeito Seco Guilherme Mallagutti



Pomada Capilar Disciplinante Metamorfose



Pomada Modeladora Efeito Seco Azulinha



Hair Polish Biyoo



Stephen Knoll Madison Ave. & 58th Natural Finish Balm



Paul Mitchell Tea Tree Grooming Pomade



Pomada Matte



Style Beard Pomada Modeladora Para Barba E Bigode



Men Care Pomada Fixadora Modeladora Favorita



Pomada Capilar Efeito Matte



Pomada Modeladora Cabelo E Barba Forte Men Facinatus



Pomada Mountains Vx Vitta Essence



Style Beard Pomada Modeladora Para Barba E Bigode Farmácias Associadas



Pomada Para Cabelo - Hendrik



Pomada Em Pó Baboon



Man Pomade - Previa



Pomada Matte



Pomada Modeladora Homem Di Hellen



Matte Extreme - X-Way Professional



Don Alcides Freak Show Pomada Para Cabelo Alta Fixação Efeito Matte



Pomada Efeito Matte - Espartano



Pomada Lord Keyman Anuar



Pomada Duke Keyman Anuar



Pomada Modeladora Hidratante Barba E Bigode Majestyle Hedera Cosméticos



Hollands Finest Pomade Reuzel Grease Medium Hold



Hollands Finest Pomade Reuzel Grease Heavy Hold



Hollands Finest Pomade Reuzel Strong Hold Water Soluble High Sheen



Matte Clay Hair Pomade Baboon



Authentic Vintage Pomada Em Pó



Pomada Modeladora Efeito Seco Ferramentas De Barbeiro



Senhor Barba Pomada Em Pó



Pomada Modeladora Matte Effect You Man Grooming



Lattans Pomada Em Pó



Don Alcides Pomada Matte Lemon Bone Siciliano



Pomada Modeladora Para Cabelo Efeito Teia Lucys Estilo Unissex



Barber Shop Pomada Fixadora - Dicolore Profissional



Pomada Modeladora Efeito Teia Lady-Iv



Pomada Modeladora Efeito Seco Lady-Iv



Pomada Em Pó Single Ron Black Barts



Pomada Modeladora Men Via Aroma



Pomada Modeladora Efeito Mate Style Fix Eternize Cosmetics



Pomada De Efeito Seco Dicolore Profissional



Pomada Capilar Alta Fixação Efeito Matte Glue Hair



Pomada De Fixação Efeito Seco Fit Finish



Cless Men Barber Pomada Transparente



Cless Men Barber Pomada Matte Extra Forte



Pomada Modeladora Toque Seco Finish Hair Hairtrix Professional



Pomada Flex Mens



Pomada Efeito Teia Pro Men Supremier Cosmetics



Pomada Matte Mens



Pomada Modeladora Style Pro Intensy Professional



Ice Fresh Model Fix - Agatha



Charming Pomada Modeladora Efeito Seco



Pomada Fixadora Max Care Finish Voga Cosméticos



Macpaul Flash Line Pomada Para Finalizações



Pomada Modeladora Cabelo E Barba Trizzi Cosmetics



Pomada Matte Effect Lion



Pomada Fixadora Max Care Finish Voga Cosméticos



Hair Fix Pomada Modeladora - Haus Hair



Pomada Efeito Seco Rally Red Iron Men Style



Pomada Efeito Nuvem Nascar Red Iron Men Style



Pomada De Fixação Fett Man Style Reisepass Kosmetiche



Pomada Modeladora Durr Man Style Reisepass Kosmetiche



Pomada Efeito Seco Society Man Use Abuse Profissional



Pomada Efeito Matte João Bigode



Cera Matte La Mafia Barbearia Social Club



Pomada Anti Frizz Efeito Teia Gd Profissional



Pomada Modeladora Style Pro Klenne Professional



Pomada Modeladora Shine Effect Muchacho



Pomada Modeladora Matte Effect Muchacho



Jelly Roll Grease - Medium Water Pomade



Barber Pomada Matte - Color Life



Pomada Modeladora Matte Cavalera



Pomada Capilar Modeladora Bellotratto Biozenthi



Casa Da Ovelha - Pomada Capilar Men



Pomada Modeladora Daytona Red Iron Men Style



Pomada Em Pó Efeito Matte Wolf



Pomada Fixadora Hold Glue Knut Hair Care



Pomada Efeito Seco Ceresec Tools End Styling Hair Guichard Professional



Pomada Efeito Teia Cream Dock Tools End Styling Hair Guichard Professional



Pomada De Fixação Efeito Seco Finishydrat Paiolla Professional



Pomoda Modeladora Efeito Teia Carpi Professional



Pomada Antifrizz Modeladora Phi Stijl For Professionals



Urban Hair. Paste 8 London



Pomada Brilho Effect Men Luxury On Beard Sheik Barber



Urban Hair. Paste 6 London



Pomada Modeladora Finisher Korban Profissional



Pomada Antifrizz Esplendore Oikos



Pomada Fastness Fashion Style Final Touch Professional Woop!



Pomada Rooster Pravda



Pomada Finalizadora Hold Frizz Knut Hair Care



Pomada Esportiva Hold Style Knut Hair Care



Vito The Paste



Pomada Finish Markat Paris



Pomada Modeladora Provhemus Professional



Pomada Em Pó Ice Modern Classic



Pomada Fixadora Glue Hair



Pomada Matte Masculina



Pomada Cera Para Cabelo Nohraan



Pomada Líquida Grooming Tuning Nohraan



Forza Pomada Modeladora E Finalizadora Jan Rosê



Pomada Matte Maxi Farma



Pomada Efeito Água Saada



Pomada Matte Saada



Pomada Matte



Pomada 6 Cilindros



Pomada Fixadora



Pomada Capilar Modelarora Do Brabim By Hungria



Pomada Fixadora Cerafix Keu's



Pomada Cremosa Matte Clinicalvi



Qod Barber Shop - Cera Líquida Walk



Pomada Speed Envoke



Pomada Modeladora Black Capitano



Pomada Efeito Água (Ressonante)



Txture Pomada De Modelar Ecosmetics



Pomada Efeito Seco Hair On



Pomada Modeladora Matte L2k



Pomada Matte Uni Cosmetica



Johnnie Black Clay Pomade Ponto 9



Johnnie Black Shake It Up Pomade Ponto 9



Go. By Everlast Pomada Modeladora Água De Cheiro



Go. By Camaro Black Pomada Modeladora Água De Cheiro



Johnnie Black Matte Pomade Ponto 9



King Of The Sea (Pomada Spray)



Barbieri Pomada Matte



Barbieri Pomada



Barbieri Pomada Preto



Barbieri Pomada Forte



Pomada Capilar Bocc



Pomada Spray Efeito Matte Nerk Embaixador 100ml



Mab Go Style Pomada Capilar



Pomada Spray Lowell



Pomada Capilar Rave Urban Style La Bonniê



Pomada Branca Modeladora Devons



Pomada Alisadora Lis In - Capicilin



Cera Shape Wax Style Eccenza



Pomada Em Pó Million



Pomada Capilar Innocent Boy - Areta Nardelli Fragrances



Pomada Modeladora Spécial D'or Beox Professional



Pomada Modeladora E Finalizadora De Cachos Forza Jan Rosê



Pomada Modeladora Max Beauty



Pomada Em Pó Classic Lizan



Pomada Modeladora Executiva 2 Em 1 Family Brasil



Pomada Pasta Efeito Teia Oriente Life



Pomada Teia Masculina Oriente Life

