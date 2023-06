CadÚnico: inscrição terá novos documentos; veja quais são

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) alterou a lista de documentos necessários para o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Ele é uma das exigências para acesso ao Bolsa Família.

O objetivo dessa decisão é melhorar a base de dados do sistema para evitar fraudes e facilitar punições. Assim, somente às pessoas que estão precisando irão usufruir desse benefício.

CadÚnico: confira a lista de novos documentos

Com a nova decisão, passam a ser obrigatórios documento com foto do responsável pela unidade familiar e comprovante ou declaração de residência. Eles devem ser apresentados junto com os de todos os componentes familiares.

Para as famílias unipessoais, ou seja, de uma só pessoa, é preciso assinar um termo de responsabilidade, o qual se compromete com a verdade das informações no Cadastro Único. Veja a lisa completa logo abaixo.

Para o titular

CPF, de preferência, ou Título de Eleitor

Documento de identificação com foto

Comprovante de endereço (conta de luz, água, celular) ou declaração de residência assinada pela Receita Federal

Para os outros membros da família

CPF, de preferência



Título de Eleitor



Certidão de Nascimento ou Casamento



Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho



Para as famílias que possuem responsável legal



Do responsável legal

CPF



Documento comprobatório da representação legal



Da pessoa que está sendo representada:

CPF, de preferência



Título de Eleitor



Documento de identificação com foto



Comprovante de endereço (conta de luz, água, celular) ou declaração de residência assinada pela Receita Federal

Dos demais componentes da família:

CPF, de preferência



Título de Eleitor



Certidão de Nascimento ou Casamento



Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho

CadÚnico: regras para indígenas e quilombolas



Famílias indígenas e quilombolas possuem regras específicas de documentação, e as famílias em situação de rua seguem um fluxo de cadastramento diferenciado, definido pelo MDS. Porém, as regras para esse grupo não sofreu alteração.

Nesses casos, o responsável pela família pode apresentar qualquer um dos documentos previstos para os demais componentes da família.

Indígenas sem outros documentos podem também apresentar o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (Rani), fornecido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai)

Bolsa Família: quem tem acesso?

O Bolsa Família é um programa do governo que tem o objetivo de atender as pessoas de baixa renda que estão em vulnerabilidade social, especialmente famílias com crianças, adolescentes e gestantes. Para que estejam inseridas, é preciso obter alguns requisitos. São eles:

Inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único, em situação de pobreza;



Renda mínima mensal por membro da família de R$ 218,00.

Bolsa Família: entenda o crédito consignado

