Bolsa Família no Ceará: 1,49 milhão de beneficiários receberão valor médio de R$ 694,46

Começou nesta segunda-feira, 19, o maior valor pago da história do programa, devido ao adicional do Benefício Variável Familiar, com R$ 50 a dependentes de sete a 18 anos e a gestantes integrantes da composição familiar

O Bolsa Família no Ceará possui hoje 1,49 milhão de beneficiários e, com o novo complemento de R$ 50 que começou a ser pago nesta segunda-feira, 19, o valor pago no Estado subiu de R$ 663,76 em maio para R$ 694,46 em junho.

Com isso, o aporte do Governo Federal no Ceará para saldar o programa nos 184 municípios foi ampliado de R$ 989 milhões em maio para R$ 1,03 bilhão em junho.

Considerado o maior montante da história do programa, o pagamento iniciou para aqueles com final 1 no Número de Identificação Social (NIS) e vai até o dia 30 deste mês.

E o recorde é justificado pelo início especificamente do Benefício Variável Familiar, que assegura um adicional de R$ 50 a dependentes de sete a 18 anos e a gestantes integrantes da composição familiar.

São 72.029 gestantes (R$ 3,54 milhões em investimentos) e 946,9 mil crianças e adolescentes (R$ 46,16 milhões), um total de mais de um milhão de pessoas.

No todo, o Bolsa Família garante o mínimo de R$ 600 a cada um dos beneficiários.

Além disso, desde março, quando o programa foi retomado, o programa também prevê um adicional de R$ 150 a cada criança de 0 a 6 anos na composição familiar.

Neste mês, são 566,3 mil crianças nessa faixa no Ceará, e uma transferência de recursos de R$ 83,59 milhões.

Pagamento do Bolsa Família nos municípios do Ceará

Segundo dados do Governo Federal, quatro municípios do Estado contam com mais de 30 mil famílias contempladas: Fortaleza (352.459), Caucaia (64.950), Juazeiro do Norte (32.289) e Maracanaú (32.136).

Mas Marco, com 5.026 famílias contempladas, tem o maior valor médio no Ceará: R$ 748,87.

Bolsa Família supera R$ 700 no Brasil

No Brasil, o Bolsa Família em junho chega ao valor médio de R$ 705,40. Com isso, os repasses do Governo Federal atingem R$ 15 bilhões, mas o número de famílias manteve-se no patamar de maio, de 21,2 milhões. Já a quantidade de pessoas contempladas chega a 54,6 milhões.

O Benefício Variável Familiar, que assegura o adicional de R$ 50 a dependentes de sete a 18 anos e a gestantes, chega a 15,7 milhões de contemplados em junho, a partir de um investimento de R$ 766 milhões.

São 943 mil gestantes (investimento de R$ 46 milhões) e 14,8 milhões de crianças e adolescentes (R$ 720 milhões).

Ao Benefício Variável Familiar soma-se o Benefício Primeira Infância, que desde março já garante um adicional de R$ 150 a cada criança de zero a seis anos na família.

São 9,12 milhões de crianças nessa faixa etária em junho, que demandam um investimento de R$ 1,3 bilhão.

Além disso, vale lembrar que haverá acréscimo de R$ 109 para beneficiários que tiverem inscritos no Auxílio Gás.

Em todo o País são atendidas mais de 5,62 milhões de famílias com o Auxílio Gás, com um benefício de R$ 109 em junho. O investimento federal é de mais de R$ 612,9 milhões.

No Ceará, 402,2 mil famílias receberão o benefício. Para isso, os repasses federais ultrapassam R$ 43,84 milhões.

Na divisão por regiões, o Nordeste concentra o maior número de contemplados: são 2,7 milhões de famílias, a partir de um investimento de R$ 294 milhões.

Na sequência aparece o Sudeste, com 1,8 milhão de famílias e repasses de R$ 198 milhões. Na Região Norte, há 543 mil famílias atendidas e R$ 59 milhões em recursos.

No Sul do País, os três estados somam 359 mil famílias e R$ 39 milhões em investimento federal. No Centro-Oeste, por fim, são 191 mil e R$ 20 milhões. São Paulo é o estado com maior número de famílias contempladas em todo o país, com mais de 729,5 mil.

Pagamento do Bolsa Família por região

O Nordeste concentra o maior número de beneficiários. Em junho, mais de 9,74 milhões de famílias da região recebem o auxílio no valor médio de R$ 696,76. O investimento federal para os nove estados supera R$ 6,79 bilhões. Os recursos chegam aos 1.794 municípios.

Em seguida aparece o Sudeste, com 6,32 milhões de famílias contempladas em seus 1.668 municípios dos quatro estados. Serão transferidos R$ 4,42 bilhões, que asseguram um valor médio de R$ 700,26.

O Norte reúne 2,58 milhões de famílias no programa. Elas recebem um benefício médio de R$ 740,37 (o maior do país), distribuído em todos os 450 municípios dos sete estados, com um aporte de R$ 1,9 bilhão. O Sul soma 1,42 milhão de famílias beneficiárias. Os recursos, de R$ 1,01 bilhão, chegam aos 1.191 municípios e asseguram um valor médio de R$ 711,28.

Já a Região Centro-Oeste tem 1,13 milhão de famílias contempladas, resultado de um investimento federal de R$ 814,92 milhões. O benefício médio a ser pago em todos os 466 municípios dos quatro estados, além do Distrito Federal, é de R$ 721,16.

No recorte por Unidades da Federação, São Paulo é o estado com maior número de famílias assistidas. São 2,575 milhões, com repasses superiores a R$ 1,82 bilhão e benefício médio de R$ 707,27.

Na sequência aparece a Bahia, com 2,569 milhões de famílias contempladas, resultado de um investimento de R$ 1,76 bilhão. Apenas São Paulo e Bahia têm mais de dois milhões de famílias contempladas em todo o país.

Outros seis estados reúnem mais de um milhão de famílias beneficiárias em junho: Rio de Janeiro (1,82 milhão), Pernambuco (1,67 milhão), Minas Gerais (1,61 milhão), Ceará (1,49 milhão), Pará (1,35 milhão) e Maranhão (1,23 milhão).

Bolsa Família: perfil dos beneficiários do programa

Famílias monoparentais femininas e com filho ou filhos é o perfil de quem recebe o Bolsa Família, característica presente em mais de 10,14 milhões de lares, ou 47,81% das famílias assistidas.

No programa, 17,3 milhões das famílias têm como responsável uma mulher (81,5%).

No recorte por raça ou cor, 40 milhões de beneficiários se identificam como pretos ou pardos: 73,4%.

