Lula, Haddad, BNDES e Caixa se reúnem com varejistas; Magalu, Petz e GPA estão presentes

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, promove nesta quarta-feira, 14, uma reunião fechada com associados do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). Pelo lado do governo, compõem a mesa de discussões o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a presidente da Caixa, Rita Serrano, e os diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Nelson Barbosa e Tereza Campello. O encontro começa perto do fim da manhã desta quarta e ocorre no Salão Leste do Palácio do Planalto.

A pauta do encontro não foi divulgada. Entre os empresários, marca presença a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano.

Nesta semana, o IDV se reuniu com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na ocasião, Trajano foi incisiva ao cobrar do chefe da autarquia a redução dos juros básicos do País.

Além do Magalu, estão representadas na reunião empresas como o Carrefour, envolvido em uma série de casos de racismo criticados publicamente por Lula; Petz, RaiaDrogasil e Grupo Pão de Açúcar.

Veja, abaixo, os empresários presentes:

Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza) - Presidente do Conselho de Administração e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável.

Frederico Trajano (Magazine Luiza) - Presidente

Jorge Gonçalves Filho (Saint-Gobain Distribuição Brasil) - Diretor e Presidente do IDV.

Ilson Mateus (Grupo Mateus) - Controlador e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável.

Sérgio Herz (Livraria Cultura) - CEO.

Ronaldo Pereira Júnior (Ri Happy) - CEO.

Fábio Faccio (Lojas Renner) - Presidente.

Leninha da Paula Pedroso (Caedu) - Presidente do Conselho de Administração.

Marlene Fernandez (McDonald's) - Vice-presidente de Relações Governamentais.

Celso de Moraes (Mundo Cabelereiro) - Presidente.

Francisco Deusmar de Queirós (Pague Menos)

Sérgio Zimerman (Petz) - Presidente.

Peter Furukawa (Quero-Quero) - Presidente.

Antônio Carlos Pipponzi (RaiaDrogasil) - Presidente do Conselho de Administração.

Silvina Mirabella (Óticas Carol) - Presidente.

Artur Grynbaum (Grupo Boticário) - Conselho de Administração.

Jordana Rocha Barros (Telhanorte) - Diretora Geral de Operações.

José Aparecido dos Santos (Magazine Luiza) - Diretor de Departamento Jurídico e Tributário.

Juliana Vansan (Grupo Boticário) - Diretora Executiva de Assuntos Institucionais

Paulo Pompilio (Grupo Pão de Açúcar) - Diretor de Relações Corporativas.

Marciel Eder Costa (Grupo Soma) - Consultor em Relações Governamentais.

Fernando de Paula (McDonald's) - Diretor Relações Governamentais.

Maria Alicia Peralta (Carrefour) - Diretora Executiva Relações Governamentais e Engajamento.

Ricardo Patah (União Geral dos Trabalhadores - UGT) - Presidente e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável.