China: corte de taxas de depósito de grandes bancos abre espaço para empréstimos mais baratos

Os maiores bancos comerciais estatais da China cortaram algumas de suas taxas de depósito, nesta quinta-feira, 8, na mais recente série de cortes similares neste ano. A medida ajuda os bancos a melhorar suas margens de juros líquidas, que têm recuado ao longo dos últimos anos, e poderia fomentar mais empréstimos, dando um impulso à recuperação econômica que perde fôlego da China. A redução nas taxas de depósito também podem facilitar para os bancos cortar taxas de empréstimo mais adiante neste ano, afirmam analistas do Citi.

Os mais recentes cortes, de entre 0,05 e 0,15 ponto porcentual, foram em depósitos com vencimento em dois, três e cinco anos, segundo ICBC, Bank of China, China Construction Bank e três outras instituições. Os bancos também reduziram suas taxas de demanda de depósito.

No passado, outros bancos chineses seguiram a liderança dos maiores do país, com cortes similares nas taxas de depósito. Nesta quinta-feira, ações dos grandes bancos estatais da China avançaram, e até agora neste ano elas se saem melhores que o mercado local em geral. Fonte: Dow Jones Newswires.