Rainha da Holanda conhece em Brasília programa de educação financeira

A rainha da Holanda, Máxima Zorreguieta Cerruti, encontrou-se, nesta quarta-feira (7), com estudantes do 5º ano do ensino fundamental e professores de uma escola pública, que participam, desde 2020, do Aprender Valor, programa de educação financeira do Banco Central (BC).