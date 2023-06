Estorno de tarifas: entenda se você tem direito ao reembolso do seu banco

Você sabia que é possível pedir reembolso de tarifas bancárias de conta corrente que você já pagou? Na última quinta-feira, 1º de junho, a criadora de conteúdo voltada para educação financeira Nath Finanças postou no Twitter como fazer a solicitação.

A Resolução n° 3919 do Banco Central (Bacen) afirma que os bancos devem oferecer aos seus clientes acesso gratuito à contratação de serviços essenciais. Isto quer dizer que a instituição bancária tem o dever de disponibilizar uma conta corrente gratuita para pessoas físicas para a realização de saques ou transferências.

Quando o cliente não é informado pelo banco da existência deste pacote, ele tem direito de solicitar reembolso das tarifas já pagas. Entenda a seguir.

Estorno de tarifas: serviços gratuitos garantidos

Segundo o Bacen, os serviços gratuitos que devem ser oferecidos pelos bancos para contas-corrente são:

Um cartão de débito e o fornecimento de 2ª via (a 2ª via poderá ser cobrada quando a solicitação for por motivo de perda, roubo, furto, dano ao cartão ou outros motivos que não sejam de responsabilidade da instituição)

Quatro saques gratuitos por mês, inclusive por meio de cheque ou cheque avulso

Duas transferências de valor gratuitas por mês entre contas da mesma instituição

Dois extratos gratuitos por mês, com a movimentação dos últimos 30 dias

Consultas pela internet

Compensação de cheques

Dez folhas de cheque gratuitas por mês, desde que o cliente cumpra os requisitos necessários à utilização de cheques

Um extrato com informações discriminadas, mês a mês, dos valores das tarifas e encargos de operações de crédito cobradas no ano anterior, fornecido até o dia 28 de fevereiro

Qualquer serviço realizado por meio eletrônico, no caso de conta que só pode ser movimentada por meio eletrônico (terminais de autoatendimento, internet, atendimento telefônico automatizado, etc)

Já para as contas-poupança, o pacote com gratuidade inclui os seguintes serviços:

Um cartão com função de movimentação e o fornecimento de 2ª via (a 2ª via poderá ser cobrada quando a solicitação for por motivo de perda, roubo, furto, dano ao cartão ou outros motivos que não sejam de responsabilidade da instituição)

Dois saques gratuitos por mês em guichê de caixa ou terminal de autoatendimento

Duas transferências gratuitas para conta-corrente da mesma titularidade

Dois extratos gratuitos por mês, com a movimentação dos últimos 30 dias

Consultas pela internet

Fornecimento anual de extrato consolidado, discriminando, mês a mês, os valores cobrados no ano anterior relativos às tarifas, juros, encargos moratórios, multas e demais despesas incidentes sobre operações de crédito e de arrendamento mercantil

Qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos

O uso avulso de produtos fora desses limites pode acarretar em tarifa cobrada pelo banco.

Estorno de tarifas: como solicitar o reembolso?

O cliente que não foi informado dos serviços gratuitos e pagou tarifas mensais sem usufruir das garantias oferecidas pela instituição, deve primeiramente entrar em contato com o banco, por meio de chat ou telefonema. O contato pode ser feito com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou com a Ouvidoria da instituição bancária.

O indivíduo deve comunicar que não tinha conhecimento do pacote de serviços essenciais e que deseja o reembolso das tarifas bancárias que estava pagando sem necessidade, mesmo que seja dos últimos seis meses. O banco não pode negar ou dificultar o processo de estorno.

No entanto, se a instituição não dar nenhum retorno, o cliente pode entrar em contato com o Banco Central e fazer uma reclamação. Feito isso, o cliente possivelmente terá o estorno das tarifas.



Estorno de tarifas: O que dizem os bancos

A Federação Nacional dos Bancos (Febraban) afirma que todos os bancos cumprem com a regulamentação do Banco Central. Caso o cliente tenha aderido a uma opção de serviços tarifada e opte por mudar para os serviços essenciais, não existe custo para esta mudança.

