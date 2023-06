Desaceleração no IPCA entre abril e maio foi puxada por alimentação e transportes, diz IBGE

A desaceleração no ritmo de aumento nos preços dos alimentos na passagem de abril para maio foi responsável pela desaceleração da inflação no período, junto com a queda nos custos dos Transportes, apontou André Almeida, analista do Sistema de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Alimentação e bebidas saiu de um aumento de 0,71% em abril para uma elevação de 0,16% em maio, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE. Já os Transportes saíram de avanço de 0,56% em abril para uma queda de 0,57% em maio.

"Esses dois grupos de maior peso na cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias foram responsáveis pela desaceleração do índice", afirmou Almeida.

O grupo Alimentação e bebidas contribuiu com 0,04 ponto porcentual para a taxa de 0,23% do IPCA de maio.

A alimentação no domicílio passou de aumento de 0,73% em abril para estabilidade (0,00%) em maio. Houve alta nos preços do tomate (6,65%), leite longa vida (2,37%) e pão francês (1,40%). Por outro lado, houve queda nas frutas (-3,48%), óleo de soja (-7,11%) e carnes (-0,74%).

A alimentação fora do domicílio subiu 0,58% em maio. O lanche fora de casa aumentou 0,71%, enquanto a refeição ficou 0,47% mais cara.