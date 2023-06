Lula participa da abertura da Bahia Farm Show e anuncia recursos ao setor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira, 6, da 17ª edição da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA). Durante o evento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve anunciar a disponibilização de mais R$ 7,6 bilhões para investimento em sustentabilidade, ampliação da capacidade de armazenagem e segurança alimentar.

De acordo com a agenda oficial da presidência da República, Lula parte de Brasília para Luís Eduardo Magalhães às 9h, com previsão de chegada às 9h55. Às 10h30, está prevista a participação do chefe do Executivo na cerimônia de abertura.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também participarão do evento. Com os investimentos que serão anunciados na Bahia Farm Show, o BNDES terá disponibilizado, somente no primeiro semestre de 2023, aproximadamente R$ 11 bilhões ao setor agropecuário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo informações do Palácio do Planalto, também será anunciada a liberação de R$ 3,6 bilhões para o Plano Safra (Safrinha) e de R$ 4 bilhões em linha de financiamento em dólar para investimentos no Crédito Rural.

Às 13h30, Lula parte para Recife, com chegada prevista para 15h20. Às 16h, o presidente faz uma visita às instalações do Polo Automotivo de Goiana. Por fim, às 16h30, ele participa da cerimônia de encerramento da visita ao Polo Automotivo de Goiana.