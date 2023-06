Setor de decoração projeta mais R$ 20 bi em negócios

A geração de negócios e impulso na economia do setor de celebrações, nesse período ainda considerado de retomada para o segmento, é o propósito da Feira Celebra Show, que ocorre até este sábado, dia 3, em São Paulo.

De acordo com a Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta), em 2023, a expectativa de crescimento é animadora e deve movimentar cerca de R$ 20 bilhões.

Tendências

A feira apresenta tendências e novidades em produtos e serviços para o mercado de Natal, festas temáticas, parques de diversão, nesta edição com o incremento de negócios como eventos sociais, balões, halloween e confeitaria.

Ao todo, o evento conta com mais de 200 expositores do segmento, incluindo fabricantes, importadores, exportadores e distribuidores. A Empório Box, empresa cearense do ramo de embalagens, participa da feira pela primeira vez.

“Cremos num novo tempo para a empório box. Vendas dobradas, duplicar o faturamento de 2023, através do que vamos presenciar aqui entre relacionamento, novos parceiros e novos clientes. Para fazer 100% a mais do que já fazemos”, segundo o gerente comercial da Empório Box, Alber César.

A empresa levou lançamentos em estampas exclusivas, novos formatos de embalagens e custo-benefício, segundo o gerente.



Em sua primeira edição após a fusão, a antiga ABCasa Natal, Festas e Parques passou por um rebranding e se tornou a Celebra Show, considerada uma das feiras mais esperadas por profissionais do setor.

“O nosso objetivo é reunir todos os segmentos que compõem o setor de celebrações em um único evento e que este seja uma referência no mercado nacional e internacional, onde os visitantes possam verificar tendências, fazer contatos importantes e conhecer novos fornecedores - assim, movimentamos ainda mais o setor, que tem ótimas expectativas para o ano de 2023”, afirmou o presidente da Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores (ABCasa), Eduardo Cincinato.



Feira de Negócios

Voltada para lojistas e demais profissionais que atuam no mercado de celebrações, a Celebra Show é uma feira de negócios B2B (Business-to-Business) promovida pela ABCasa.

O evento recebe expositores dos segmentos de Natal, Festas, Halloween, eventos sociais, confeitaria, balões, parques, entre outros.



“Em média, de 15% a 20% dos expositores na feira são da região norte e nordeste. Fazendo a economia do setor de celebrações aquecer no Brasil inteiro. Houve um incremento de expositores, mais que o dobro do ano passado. O setor representa mais de R$ 80 bilhões de negócios no Brasil. Durante a feira, a estimativa é de R$20 bilhões de negócios”, disse o diretor-executivo da ABCasa, Anderson Passos.

Entre os visitantes, a Celebra Show recebe empresários dos segmentos de bares e restaurantes, lojas de decoração de festas, shoppings, lojas de variedades, lojas de fantasias, confeitaria do Brasil e do exterior.

Além disso, são esperados decoradores de festas, confeiteiros, designers florais, decoradores de natal, celebrantes, fotógrafos, cerimonialistas, produtores de eventos, profissionais de balões e influenciadores.



A feira é uma referência global e espera recepcionar representantes e embaixadores de diversos países com espaços para novas oportunidades internacionais.

*A jornalista viajou a São Paulo a convite da ABCasa

