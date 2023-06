Senacon arquiva processos sobre consignado abertos contra Caixa, Bradesco, Banrisul e Olé

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon) resolveu arquivar processos abertos em 2019 contra Caixa, Banrisul, Banco Bradesco, Banco Bradesco Financiamento e Banco Olé Bonsucesso Consignado para investigar supostas "abusividades" na oferta e na concessão de empréstimos consignados pelas instituições. Na ação, os bancos também foram acusados de vazamento de dados e abordagem por telefone a consumidores.

Os despachos com a decisão pelo arquivamento estão publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 2.

O órgão informa que o arquivamento decorre da "inexistência de prova da infração no abuso na oferta e na violação de dados pessoais por parte da instituição financeira" e "ausência de materialidade do fato e exaurimento de finalidade".

"Considerando que este processo administrativo teve início no ano de 2019 e, nele, não foi produzida robustez probatória acerca das condutas investigadas no sentido de amparar a aplicação de sanções por infrações à legislação protetiva do consumidor, (...) determino o arquivamento do presente feito", citam os despachos, acrescentando ainda a determinação de realização de análise de monitoramento de mercado referente a demandas e reclamações de consumidores de crédito consignado.