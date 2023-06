Petrobras reduz preços de querosene de aviação 

A Petrobras anunciou que, a partir desta quinta-feira, dia 1º, o preço de venda do querosene de aviação (QAV) será reduzido em 12,6%.

De acordo com a estatal, este é o quarto mês seguido de queda no produto e a redução acumulada em 2023 chega a 35,0%.

Com isso, o valor do metro cúbico do combustível, sem impostos, para venda nas refinarias, passa a variar de R$ 3.201,30 em Ipojuca (PE) a R$ 3.424,50 em Canoas (RS).

O produto foi um dos poucos que não entrou no pacote de reduções anunciado pela Petrobras no dia 16 de maio, após a mudança na política de preços da estatal.

Naquela ocasião, foram anunciadas a redução no preço do litro da gasolina em R$ 0,40 o litro; no diesel de R$ 0,44 o litro e no gás de cozinha de R$ 0,69 por quilo.

O valor pago pelo querosene de aviação é um dos mais importantes obstáculos para o desenvolvimento do setor aéreo no país e, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), o QAV representa mais de um terço dos custos totais das companhias aéreas.

Impacto ao turismo

Após o anúncio da Petrobras, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, celebrou a notícia e destacou o empenho do governo em democratizar o acesso à aviação civil.

“Ao reduzir o valor, caminhamos para uma aviação mais acessível e viável economicamente, e possibilitamos que mais pessoas possam viajar e conhecer as maravilhas do nosso país, conectando diferentes regiões, impulsionando o turismo e promovendo o desenvolvimento econômico. O compromisso do governo federal com a redução do preço do QAV é um passo significativo na direção de uma sociedade mais inclusiva”, disse.

Ela reforça que a redução no preço do combustível se soma a uma série de esforços que o governo federal vem adotando com foco no fortalecimento do setor aéreo e no barateamento das passagens aéreas. Dentre outras ações, foram feitas reuniões com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, para definir medidas em conjunto que permitam a redução dos preços atuais das tarifas.

Além disso, a ministra se reuniu com representantes da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR), da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) e com as companhias aéreas Latam, Gol e Voepass. O objetivo foi debater o assunto, além de conhecer as estruturas das companhias e estreitar o diálogo sobre fatores que interferem neste valor.

