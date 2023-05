Casa Azul Ventures e Iracema Digital participam de missão na Estônia

A Casa Azul Ventures e o Instituto Iracema Digital estão entre os representantes da comitiva do Ceará que participa nesta semana de uma missão na Estônia.

A iniciativa tem como destaque o e-Governance Conference 2023, maior evento internacional de governança digital, que traz um conjunto de iniciativas que proporcionam intercâmbio de informações entre cases de sucesso aplicados na Estônia e em startups.

Segundo André Filipe Dummar, CEO da Casa Azul Ventures, a organização está participando da iniciativa internacional com foco em avaliar boas práticas.

Além disso, fatores críticos de sucesso para a proposição de uma agenda de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) para o Estado com foco na transversalidade de iniciativas que compõem a tríplice hélice (Iniciativa Pública, Iniciativa Privada e Academia) também serão buscadas.

“O propósito da Casa Azul é o de transformar a sociedade por meio de negócio que transformem a sociedade e, portanto, nada mais legítimo do que examinar o case estoniano que, após sua independência em 1991, saiu de um PIB per capita de US$ 1.194 para, em 20 anos, chegar em um valor de US$ 27.962 - tudo a partir de uma política orientada no fortalecimento de tecnologia e educação", afirmou.

Referência

Este ano, o foco da e-Governance Conference está naqueles que são os impulsionadores para uma mudança social viável. Desde desenvolvimento de capacidades, design de serviços e inteligência artificial, até fomentar uma cultura de cibersegurança.

Da participação brasileira, o estimado é que mais de cem pessoas de 20 estados estejam representados. Nesta segunda-feira, 29, foi realizado um tour guiado pela cidade de Tallinn, patrimônio mundial da Unesco, e que é considerada a cidade medieval mais bem preservada do norte da Europa.

Na terça-feira, 30, o destaque da programação será a participação da primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas. Também será realizado um evento de networking promovido pela organização do evento no Tallinn Cruise Harbour. Na oportunidade os convidados poderão conhecer e trocar experiências com agentes importantes da administração pública de diversos países do mundo.

Para o segundo dia do evento, o destaque está em workshops oferecidos pelas empresas brasileiras Valid e RW3 Tecnologia.

No final da missão haverá também um encontro com o embaixador do Brasil em Tallinn, José Antonio Gomes Piras, que já atuou em postos representando o Brasil em países como Colômbia, Alemanha e Japão.

O presidente do Instituto Iracema Digital, Ricardo Liebmann, afirmou que esta participação da delegação cearense é importante para articulação do ecossistema de inovação no Estado.

“O Ceará precisa aproveitar certas vantagens competitivas que construiu nos últimos governos, principalmente na área da educação pública de alta qualidade das escolas públicas de tempo integral, na interiorização do acesso à internet pela rede de fibras óticas espalhadas em todo o estado, pela forte interiorização do ensino superior de qualidade com foco em inovação para acelerar o processo de desenvolvimento econômico através da inovação disruptiva, com o objetivo de tirar milhões de cearenses da vergonhosa linha da pobreza.”

Ele reforça que a Estônia, um pequeno e pobre país europeu que pertenceu à antiga União Soviética, tornou-se referência como Ecossistema de Inovação. “Achamos que temos muito a conhecer e aprender da sua experiência exitosa.”

Saiba mais sobre a e-Governance Conference:



Organizada pela e-Governance Academy e em sua 9ª edição, a e-Governance Conference é o principal evento mundial na área de governança digital, que reúne estrategistas do setor público, tomadores de decisão e implementadores de políticas do mundo todo que se encontram para traçar um caminho futuro para a transformação digital.



