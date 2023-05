Senado promulga resolução que autoriza Sabesp a contratar crédito externo com garantia da União

O Senado promulgou a Resolução 12, de 2023, que autoriza a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) a contratar operação de crédito externo com o New Development Bank (NDB), com garantia da União, no valor de até US$ 300 milhões. A Resolução está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 26.

Segundo o texto, os recursos da operação de crédito serão utilizados para financiar parcialmente o Programa de Apoio ao Plano de Investimentos da Sabesp (Papis).

Pelo cronograma estimado de desembolsos, são três parcelas de US$ 100 milhões a cada ano, desde 2022.

A operação tem prazo total de 300 meses, com carência de 36 meses. A amortização será semestral.