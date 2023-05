Renda pessoal nos EUA sobe 0,4% em abril ante março; gastos com consumo avançam 0,8%

A renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,4% em abril ante março, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 26, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Os gastos com consumo, por sua vez, avançaram 0,8% em abril ante março, superando o consenso do WSJ, que era de ganho de 0,4%.

Já o indicador de gastos com consumo de março ante fevereiro foi revisado, de estabilidade para acréscimo de 0,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.