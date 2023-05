Ministério da Agricultura instala centro de operações de emergência para gripe aviária

O Ministério da Agricultura, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), instalou o Centro de Operações de Emergência Agropecuária (COE-Mapa Influenza Aviária). O ato está definido na Portaria SDA nº 810, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 26.

Conforme comunicado do ministério, com o objetivo de atuar como mecanismo de articulação institucional em resposta ao estado de emergência zoossanitária em vigor no país desde 22 de maio, o COE-Mapa Influenza Aviária será responsável por uma série de ações de enfrentamento à Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), registrada pela primeira vez no Brasil em aves silvestres em maio deste ano.

Entre as atribuições do centro de operações estão a divulgação de informações à população, a identificação e a adoção dos mecanismos de apoio aos órgãos do Mapa para combate ao avanço de casos de IAAP.

Integram o COE-Mapa Influenza Aviária os departamentos de Saúde Animal; de Suporte e Normas; de Gestão Corporativa; de Serviços Técnicos e de Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Também podem ser convidados representantes de outros órgãos e entidades públicas e privadas para as reuniões de debate das ações de enfrentamento à gripe aviária.