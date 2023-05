'Produtores com boas práticas merecem benefícios', diz Carlos Fávaro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu que bancos e instituições financeiras concedam benefícios a produtores rurais que adotam boas práticas ambientais. A fala ocorreu em encontro na Federação Brasileira de Bancos (Febraban), na terça-feira, 23.

De acordo com nota do ministério, uma das possibilidades cogitadas é o desconto na pontualidade do pagamento do crédito obtido. A ideia é incluir a medida já no Plano Safra 2023/24, que entrará em vigor em 1.º de julho. "A gente tem de premiar o produtor que está fazendo sua parte", disse o ministro.

Fávaro afirmou aos representantes dos bancos que o ministério deve preparar uma resolução para tornar viável a operacionalização do incentivo pelo sistema bancário. A resolução deve indicar, segundo a pasta, as formas de comprovação das boas práticas agropecuárias pelos produtores rurais para serem contemplados pelo benefício bancário.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.