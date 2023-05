Esmaltec comunica recall de fogões por risco de incêndio

A marca Esmaltec comunicou o recall de fogões de cinco e seis bocas das linhas Ágata, Ágata Glass, Jade, Jade Glass, Bali, Caribe e Caribe Glass, por risco de incêndio. Segundo a empresa, há um problema em uma presilha que pode comprometer o funcionamento seguro do produto, e, em casos excepcionais, provocar incêndio.

A Esmaltec explica que foram afetados os números de série iniciados em 2302 e 2303.

Para verificar se o fogão está incluído entre os que podem apresentar problemas, o consumidor deve consultar o número de série na etiqueta de identificação do produto, presente no painel traseiro do fogão.

Além disso, se na etiqueta houver um "OK" em letras maiúsculas junto ao código de barras, o produto não faz parte da campanha de recall e está apto para uso, informa a Esmaltec.

Para quem adquiriu algum desses fogões, a orientação é entrar em contato com a Esmaltec para agendar o reparo gratuito.

O consumidor pode ligar para o telefone 0800 275 1414.