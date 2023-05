Biden diz que sua equipe e de McCarthy continuam negociando e descarta default

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 25, que a sua equipe e a do presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, continuam negociando sobre o impasse do teto da dívida do país e estão fazendo progresso. Biden disse que o calote não é uma opção, e que as tratativas que ocorrem entre democratas e republicanos são sobre o orçamento, não sobre a possibilidade de inadimplência.

"A economia está crescendo. O único caminho em frente é com um acordo bipartidário - e acredito que chegaremos a um acordo - que proteja os trabalhadores deste país", discursou o líder norte-americano.

O chefe de Estado falou ainda que a sua visão e a de McCarthy sobre como deve ficar o orçamento são muito diferentes. "Eu não acredito que o fardo inteiro dos esforços adicionais para organizar a parte fiscal deve recair sobre americanos trabalhadores e de classe média. Os republicanos discordam", afirmou.

O presidente disse que apresentou uma proposta que corta gastos em mais de US$ 1 trilhão e congela gastos pelos próximos 2 anos, que se soma ao projeto apresentado anteriormente que prevê quase US$ 3 trilhões em redução de déficit.