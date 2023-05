BCE seguirá com aperto monetário para superar a inflação elevada, afirma dirigente

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco Central da Alemanha, Joachim Nagel, disse que o conselho monetário da zona do euro "seguirá com o aperto monetário para superar a inflação elevada". Em discurso realizado nesta quinta-feira, 25, em encontro de sócios da KPMG 2023, Nagel reiterou as projeções do BCE de que a inflação da zona do euro só se aproximará da meta de 2% em 2025.

Ele também reforçou que o BCE não deverá mais investir no programa de compra de ativos (APP) a partir de julho.