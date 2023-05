Argentina: dólar de operações com títulos não poderá ser usado para comprar ativos por 15 dias

A partir de amanhã, a Argentina vai impedir que investidores utilizem dólares resultantes de operações com títulos de dívidas soberanos para comprar outros ativos dolarizados durante 15 dias. A resolução foi publicada pela Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV) na tarde desta terça-feira, 23.

A RG 962 é uma tentativa de conter a volatilidade do dólar e impedir manobras financeiras especulativas, nas quais alguns operadores compravam títulos do governo negociados na moeda americana e enviavam a agentes estrangeiros, lucrando com a diferença dos preços na reentrada e venda dos títulos soberanos argentinos, por conta das flutuações cambiais.

De acordo com a resolução, os investidores podem fazer operações com liquidação em moeda estrangeira ou transferir títulos negociáveis de ou para agentes estrangeiros depositários, somente se o cliente não realizou operações de venda de títulos de renda fixa emitidos pela Argentina nos quinze dias corridos anteriores.

O comunicado também determina que as operações devem ocorrer de acordo com as legislações locais e estrangeiras, com liquidação em moeda estrangeira, no segmento de concorrência de ofertas com prioridade preço-tempo e diante do comprometimento de não repetir a transação nos 15 dias seguintes.