Haddad diz que discutiu no MDIC reforma tributária e incentivo à indústria

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou no fim da tarde desta segunda-feira, 22, que discutiu a reforma tributária em reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Segundo ele, outros assuntos foram debatidos, entre os quais o orçamento para a indústria em 2024 bem como medidas de incetivo ao setor.

"Fui tratar do orçamento do ano que vem relativo à indústria, para recolher as ideias do MDIC", disse Haddad, quando chegou ao Ministério da Fazenda após o encontro.

Questionado sobre reduções de tributos para carros populares, o ministro apenas disse que toda a política relativa ao tema carro popular está sendo tocada pelo MDIC.