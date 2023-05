Novo cartão virtual do INSS vai dar desconto em eventos e lojas

O Governo Federal vai lançar, na próxima semana, um cartão virtual para beneficiários do INSS com um clube de vantagens, em parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

De acordo com o Ministério da Previdência e o INSS, o novo cartão, chamado de "Meu INSS+", será lançado em 22 de maio, e além de servir como comprovação do beneficiário do INSS, vai conceder descontos em cinemas, shows, academias, lojas, farmácias e telemedicina, entre outros.

De acordo com o ministro da Previdência, Carlos Lupi, o cartão virtual Meu INSS+ "representa mais cidadania, mais parceria, mais inclusão, mais qualidade de vida aos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS".

O cartão será ofertado inicialmente em parceria com os bancos públicos. Na Caixa, o clube de vantagens será restrito a correntistas, enquanto no Banco do Brasil, os beneficiários que não são correntistas também poderão usar das vantagens.

De acordo com o presidente interino do INSS, Glauco André Fonseca Wanburg, novas parcerias com outros bancos e entes públicos e privados ainda podem ser firmadas para entrar no Meu INSS+.

Com Agência Estado

