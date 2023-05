Indústria do Ceará cresce em março, mas segue pior do que 2022

Registrou aumento de 4% na comparação com fevereiro, mas ainda ficou abaixo do ano passado

A produção industrial no Ceará registrou aumento de 4% na passagem de fevereiro para março de 2023, recuperando-se da queda de 1,9% que havia sido identificada no balanço anterior. Apesar do avanço, o setor ainda segue em baixa se comparado aos números do ano passado.

Segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado segue em queda no setor na comparação com março de 2022 (-1,8%), no acumulado de janeiro a março em relação ao igual período do ano passado (-4,3%) e na variação dos últimos 12 meses (-3,4%).

O aumento de março no setor industrial no Ceará superou o do Brasil, que ficou em 1,1%, mas ainda ficou abaixo do Nordeste (6,8%). O Estado teve o terceiro maior aumento da Região, ficando atrás de Bahia e Pernambuco, e o sétimo do País.

Na pesquisa, não é possível identificar quais foram as atividades que mais impactaram para este crescimento. De acordo com o IBGE, o detalhamento não ocorreu por ainda serem dados preliminares, que podem sofrer ajustes.

Mas comparado a março do ano passado, três setores foram identificados com alta. O de couro, artigos para viagens e calçados (2,94%), produtos alimentícios (1,74%) e metalurgia (0,06%).

Produtos químicos (-2,32%), confecção de artigos de vestuário e acessórios (-1,62%) e máquinas e equipamentos (-1,06%) foram os que tiveram maior queda no período.

11 dos 15 estados pesquisados tiveram alta

A produção industrial cresceu em 11 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE de fevereiro para março. As maiores altas foram registradas nos estados do Mato Grosso (9,3%), Amazonas (8,7%) e Pernambuco (8,1%).

Mas foi o Rio Grande do Sul, com peso maior da indústria do que os outros três estados que tiveram maiores altas, que mais contribuiu para a expansão nacional de 1,1%. O estado apresentou crescimento de 5,6%.

Com Agência Brasil



