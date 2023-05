Volume de serviços cresce 2,8% em março no Ceará

O volume de serviços no estado do Ceará avançou 2,8% em março frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal. Os dados divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que no comparativo com março de 2022 o indicador subiu 5,8%.

Em 2023, o setor de serviços cresceu 4,6% no Estado, enquanto que, no acumulado em 12 meses, a alta passou para 7,8%.

Quatro das cinco atividades tiveram avanço

Houve avanço em quatro das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE. As principais contribuições positivas vieram do setor de transportes, de serviços auxiliares aos transportes e correio (11,0%) e de informação e comunicação (4,3%).

Os demais avanços vieram dos serviços profissionais, administrativos e complementares (5,2%) e outros serviços (5,9%). Já o setor de serviços prestados às famílias (-4,1%) mostrou queda.

No primeiro trimestre deste ano houve avanço de 4,6% no setor em relação a igual período do ano anterior.

Brasil

No Brasil, o volume de serviços avançou 0,9% frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal. Com isso, o setor ficou 12,4% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 1,3% abaixo de dezembro de 2022, o auge da série histórica.

Na série sem ajuste sazonal, frente a março de 2022, o volume de serviços avançou 6,3%, sua 25ª taxa positiva consecutiva.

O acumulado do ano foi de 5,8% e o acumulado em 12 meses passou de 7,8% em fevereiro de 2023 para 7,4% em março, menor resultado desde setembro de 2021 (6,8%).

Em março, o volume de serviços cresceu em 24 das 27 Unidades da Federação, em relação a fevereiro. Os impactos mais importantes vieram de São Paulo (1,8%) e Rio de Janeiro (2,8%), Minas Gerais (3,2%), Santa Catarina (5,9%) e Rio Grande do Sul (2,8%). Já as principais influências negativas vieram de Pernambuco (-2,3%), Mato Grosso (-1,9%) e Amapá (-1,7%).

Turismo

O IBGE também apurou a evolução do índice de atividades turísticas. Em março, no Ceará, houve variação negativa de 1,1% frente ao mês imediatamente anterior, após registrar queda de 8,3% em fevereiro.

O resultado ficou aquém da média brasileira, com alta de 0,1% frente ao mês imediatamente anterior, após registrar queda de 1,3% em fevereiro.



Frente a março de 2022, o volume de atividades turísticas no Estado cresceu 6,2%, sendo impulsionado, principalmente, pelo aumento na receita nos ramos de locação de automóveis; restaurantes; agências de viagens; hotéis; serviços de bufê; rodoviário coletivo de passageiros; e atividades de artes cênicas e espetáculos.

No acumulado do ano, o agregado especial de atividades turísticas cresceu 15,2% frente a igual período de 2022, impulsionado pelos aumentos de receita nos ramos de locação de automóveis; restaurantes; hotéis; agências de viagens; transporte rodoviário coletivo de passageiros; e serviços de bufê.



