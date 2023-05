Cajado deixa reunião com técnicos e diz que relatório do arcabouço está pronto

O relator do novo arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), confirmou na tarde desta segunda-feira, 15, ter finalizado o relatório da matéria, após sugestões feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta manhã, durante reunião na Residência Oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ele evitou, no entanto, antecipar pontos do texto.

Questionado pela reportagem se o texto será divulgado hoje à imprensa, Cajado evitou cravar e disse que depende da reunião com os líderes marcada para esta noite, às 19 horas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participa do encontro.

Se houver consenso, de acordo com Cajado, pode haver uma divulgação do relatório. Sem consenso, o relator precisará encaminhar as sugestões propostas. Também não há prazo para votação da urgência e mérito da matéria em plenário da Câmara.