Ações da M. Dias Branco sobem mais de 14% após divulgação de lucros

A alta nas ações se dá pela companhia superar expectativas do mercado com seus resultados de primeiro trimestre do ano

O M. Dias Branco teve uma alta 14,88% na bolsa de valores. As ações na companhia fecharam a R$ 32,67 na última sexta-feira, 12, e alcançou R$ 37,53 por volta das 13 horas desta segunda-feira, 15, sendo a maior alta deste pregão.

A alta nas ações se dá pelo fato da companhia superar expectativas do mercado com seus resultados de primeiro trimestre do ano.

Enquanto a projeção do mercado para a empresa, segundo a Bloomberg, era de lucro de R$ 23 milhões no primeiro trimestre do ano, a marca obteve o triplo, chegando a atingir R$ 69,9 milhões, cifra 85% maior do que o registrado no igual período do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em comunicado, a empresa justificou o lucro devido ao aumento de 22,7% do preço médio dos produtos na comparação anual do período e ao incremento de 7,3% do volume de vendas.

Mais notícias de Economia