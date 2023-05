8 dicas de etiqueta para o WhatsApp profissional

O WhatsApp é uma das ferramentas de mensagens instantâneas mais utilizadas no Brasil. De acordo com um relatório da We Are Social e Meltwater, são cerca de 169 milhões de usuários brasileiros. Responsável por manter as relações sociais, o aplicativo tem sido amplamente empregado no ambiente profissional para facilitar a comunicação entre colaboradores e clientes. No entanto, saber se posicionar profissionalmente no WhatsApp é tão importante quanto a etiqueta em reuniões e eventos presenciais.

“A etiqueta profissional é um conjunto de comportamentos e normas de conduta que são considerados apropriados e esperados no ambiente profissional. Isso inclui as maneiras de se comunicar verbalmente e por meio da escrita, se vestir, se comportar em reuniões e eventos empresariais e como tratar os colegas, clientes, líderes e liderados”, explica Fernanda de Morais, fonoaudióloga, mentora e especialista em comunicação e oratória.

A seguir, a especialista apresenta dicas de etiqueta profissional para o WhatsApp. Veja!

1. Atenção aos emojis

Cuidado com emojis com pessoas com as quais você não tem intimidade. O diálogo é profissional, por isso, caso seu cliente envie um emoji, você também pode usá-lo com parcimônia e bom senso. Evite emojis de beijos e corações, que podem dar uma conotação exagerada.

2. Evite escrever em caixa alta

Não escreva em letras maiúsculas, pois isso equivale a “gritar”.

3. Prefira mensagens curtas

O WhatsApp é um meio de encurtar a informação. Logo, seja objetivo e, caso o conteúdo seja extenso, telefone.

4. Pergunte antes de mandar áudio

Nem todos podem escutar os áudios de WhatsApp por estarem sem fone de ouvido, em ambientes abertos ou sem privacidade. Nesse contexto, pergunte antes se pode enviar um áudio.