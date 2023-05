Randolfe diz que Senado discutirá saneamento com tempo

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse nesta terça-feira, 9, que o Senado discutirá com tempo o decreto legislativo aprovado pela Câmara para derrubar normas sobre saneamento básico instituídas pelo Executivo. A aprovação da proposta na Câmara foi uma derrota para o Planalto.

"O tempo que infelizmente não tivemos na Câmara vamos ter no Senado", declarou Randolfe. Ele falou depois de uma reunião sobre o assunto com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Jader Filho (Cidades) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), além de outros líderes do Senado.

A reunião entre ministros e senadores vem um dia depois de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), dizer publicamente que a tendência era a Casa também derrubar as mudanças feitas pelo governo.