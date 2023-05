Produtividade do trabalho nos EUA cai 2,7% no 1º trimestre ante o trimestre anterior

A produtividade do trabalho (exceto no setor agrícola) nos Estados Unidos recuou 2,7% no primeiro trimestre de 2023, na comparação com o trimestre anterior, em taxas anualizadas sazonalmente ajustadas. A produção subiu 0,2% e as horas trabalhadas cresceram 3%.

Os dados oficiais foram publicados nesta quinta-feira, 4, pelo Departamento de Trabalho.

Em relação ao primeiro trimestre de 2022, a produtividade caiu 0,9%, refletindo o aumento de 1,3% na produção e de 2,3% nas horas trabalhadas.

A comparação na comparação anual está em território negativo há cinco trimestres seguidos pela primeira vez na série histórica.

Os custos unitários de trabalho (exceto setor agrícola) nos primeiros três meses de 2023 aumentaram 6,3% no comparativo com o último trimestre de 2022 e subiram 5,8% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

