Lula comemora aprovação de PL de igualdade salarial e fala em 'vitória importante'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comemorou nesta quinta-feira, 4, a aprovação do Projeto de Lei (PL) da igualdade salarial para homens e mulheres que exercem a mesma função no trabalho. Ao agradecer deputados, Lula classificou a aprovação como uma "vitória importante".

"A Câmara acaba de aprovar, por maioria absoluta, a igualdade de salários entre mulheres e homens. Uma vitória importante para que, de uma vez por todas, tenhamos salários iguais para trabalhos iguais", publicou Lula nas redes sociais.

A vitória já tinha sido comemorada pelo presidente ao final do discurso no evento de relançamento do Conselhão, nesta quinta.

"Agradeço as deputadas e deputados pelos votos favoráveis ao projeto apresentado por nosso governo no dia 8 de março", finalizou Lula na mensagem.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, por 325 a 36 votos, o PL enviado pelo Executivo que estabelece a igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens que exercem a mesma função.

O texto, relatado pela deputada Jack Rocha (PT-ES), vai ao Senado.

