Governo trabalha para conciliar responsabilidade fiscal e compromisso social, reitera Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, reiterou nesta quinta-feira, 4, que o governo trabalha para conciliar a responsabilidade fiscal com compromisso social para cumprir as promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na abertura da segunda parte do Conselhão, no período da tarde desta quinta, ela pediu a colaboração de todos para atingir essa meta e implementar o orçamento participativo, priorizando os vulneráveis.

"O Ministério do Planejamento voltou e o Conselhão voltou, um braço do planejamento do Brasil. Vamos implantar o orçamento participativo e a indicação do presidente Lula foi taxativa: quero o pobre no orçamento, a primeira infância, o jovem, a diversidade. Aí vem a grande missão que eu peço a colaboração: nos deem suporte para que possamos conciliar a responsabilidade fiscal com compromisso social", afirmou Tebet.

A ministra disse que a pasta vai focar em um plano plurianual participativo para definir as prioridades de orçamento no período de 2024 a 2027.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda ressaltou a importância da retomada das reuniões do Conselhão como forma de fortalecer a democracia brasileira.

Tags