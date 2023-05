First Horizon desiste de fusão com TD Bank; no pré-mercado de NY, ação despenca quase 50%

O First Horizon, banco americano do Tennessee, e o canadense Toronto-Dominion Bank (TD Bank) desistiram de um acordo de fusão estimado em US$ 13,4 bilhões. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, os bancos disseram que a decisão foi tomada após o TD Bank concluir que o cumprimento de pré-requisitos regulatórios para garantir a fusão não seria certo nem garantido.

Nos negócios do pré-mercado de Nova York, por volta das 7h50 (de Brasília), a ação do First Horizon tombava quase 50%, ante o preço de fechamento de US$ 15,05 da quarta-feira (3).

Pelos termos do acordo, o TD Bank fará um pagamento em dinheiro de US$ 200 milhões ao First Horizon, além de reembolsar uma taxa de US$ 25 milhões ao banco. O acordo foi anunciado em fevereiro do ano passado e, desde então, vem enfrentando obstáculos regulatórios.

Desde março, a quebra de três bancos regionais nos EUA tem gerado temores em relação ao sistema bancário americano, dificultando o acordo entre o TD Bank e o First Horizon. Com informações da Dow Jones Newswires.

