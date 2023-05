Decisões de política monetária do BCE levarão em conta dados e quadro financeiro, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira, 4, em coletiva de imprensa que as próximas decisões de juros da instituição seguirão sendo baseadas nas perspectivas de inflação e na situação do cenário financeiro. Mais cedo, o BCE elevou os juros da zona do euro em 25 pontos-base (pb).

Segundo Lagarde, no geral, dados seguem apoiando as perspectivas de inflação da reunião anterior, com projeções de que a taxa inflacionária siga elevada por muito tempo.

A presidente também destacou que, caso haja pressões inflacionárias, haverá resposta da política monetária, de forma que "juros serão mantidos em nível elevado pelo tempo que for necessário".

Ainda, Lagarde destacou que identifica que a inflação segue apoiada pela alta anterior dos preços de energia, como também gargalos em cadeias, e que as pressões sobre os preços seguem elevadas.

