Presidente do Fed reconhece 'erros' no trabalho de supervisão após a quebra de bancos regionais

Na esteira da quebra de bancos regionais nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reconheceu, nesta quarta-feira, 3, que a instituição cometeu erros em relação ao trabalho de supervisão. "Temos alguns arrependimentos", disse, durante coletiva de imprensa.

O dirigente explicou que a corrida a depósitos no Silicon Valley (SVB), em março, foi "muito rápida" para os padrões históricos. Segundo ele, o episódio deixa uma série de aprendizados. Powell acrescentou que a compra do First Republic Bank pelo JPMorgan foi um "passo importante" para controlar a situação.

O banqueiro central destacou que as turbulências recentes envolvendo três bancos - SVB, First Republic e Signature Bank - foram resolvidas. Ainda assim, ele reforçou que o Fed continuará monitorando "com cuidado" os desdobramentos do sistema bancário.

Powell voltou a endossar o relatório de revisão da quebra do SVB divulgado na última sexta-feira, após trabalho de revisão conduzido pelo vice-presidente de supervisão do Fed, Michaell Barr. Para ele, o documento é um "ótimo ponto de partida" para as mudanças necessárias na regulação.

O dirigente pontuou que a quebra do banco ocorreu de maneira surpreendente. No entendimento dele, os episódios recentes podem levar a um maior aperto na disponibilidade de crédito.

Compromisso

O presidente do Federal Reserve afirmou ainda nesta quarta-feira, que as condições do sistema bancário norte-americano melhoraram desde março, quando Silicon Valley Bank e Signature Bank quebraram. Segundo ele, o Fed trabalhará para tornar o setor ainda mais resistente.

"Estamos comprometidos a aprender as lições corretas desse episódio", disse Powell, em referência às recentes turbulências, durante coletiva de imprensa após decisão de subir juros em 25 pontos-base.

O dirigente reforçou ainda que os bancos, no geral, continuam seguros e resilientes.

