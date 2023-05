Haddad se reúne com Lira e relator para discutir arcabouço fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi até a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), discutir o relatório do arcabouço fiscal junto com o relator da proposta, deputado Claudio Cajado (PP-BA).

Mais cedo, Lira havia sinalizado que o relatório seria divulgado nesta quarta-feira.

O encontro com os deputados não estava na agenda do ministro.

