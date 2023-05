BC: ambiente externo se mantém adverso e inflação segue resiliente

O ambiente externo se mantém adverso desde a reunião anterior do Comitê de Política Monetária (Copom), conforme comunicado divulgado nesta quarta-feira, 3, pelo Banco Central (BC) após informar que manteve a Selic em 13,75% ao ano.

"Os episódios envolvendo bancos no exterior têm elevado a incerteza, mas com contágio limitado sobre as condições financeiras até o momento, requerendo contínuo monitoramento", avaliaram os integrantes do colegiado.

Ainda sobre o cenário internacional, os diretores do BC enfatizaram que os bancos centrais das principais economias seguem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, em um ambiente em que a inflação se mostra resiliente.

No caso do quadro doméstico, o comunicado salientou que o conjunto dos indicadores mais recentes de atividade econômica segue corroborando o cenário de desaceleração esperado pelo Copom, ainda que exibindo maior resiliência no mercado de trabalho.

"A inflação ao consumidor, assim como suas diversas medidas de inflação subjacente, segue acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação", observou o Copom.

